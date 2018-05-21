柯Ｐ脫口內部民調與丁守中差不多 議員質疑花公帑做選舉

2018-05-21 20:36

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲今上午受訪時被問及一份紙媒民調稱他略輸國民黨參選人丁守中3％，脫口跟自己做的差不多也是落後一些，引發市議員阮昭雄質疑，柯口中的「自己做」難道是市府內部某單位受指示使用公帑進行今年的台北市長選舉民調嗎？強烈要求柯文哲市長一定要說明清楚，若無則勉之，但真有錯則要改之，儘速向市民大眾清楚說明跟道歉。

對此，北市府主要負責民調工作的北市研考會強調，僅針對施政滿意度等與市政相關進行調查，絕無花公帑替市長個人做選舉民調，推測是否為市長幕僚另外委託外部單位所做。

市府發言人劉奕霆則說，市府內部不可能引用公家機關的資源做選舉相關民調，市長今日所回應內容應是參考近日外部所做民調，並非市府內部所做的調查；劉奕霆表示，北市府所做的調查資料應議會要求都是公開上網的，外界可隨時在市府研考會網站上查詢。

但有市府幕僚私下透露，市長確實看過一些外部人士提供的民調數據，因此才會說「自己做」的差不多。

市議員阮昭雄直言，套句柯市長的話，怎麼聽起來「好像有點怪怪的」，他也來「覺得不對，舉手發問一下」。柯所謂「自己做」是指，市府內部某單位受指示使用公帑進行今年的台北市長選舉民調嗎？

阮昭雄批評，若真如此，在此要嚴重的指正柯市長，這件事情無關台北市政，怎能動用市府預算來進行，這完全是公私不分，自我圖利的行為。難道這就是柯市長所標榜的「進步價值」嗎？為了自己選舉的私利，可以指揮市府同仁為自己服務，甚至動用公家的預算嗎？這樣的行為能為城市帶來光榮嗎？

他強烈要求柯文哲市長一定要說明清楚，若無則勉之，但真有錯就要改，儘速向市民大眾清楚說明跟道歉。