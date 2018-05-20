統派暗樁鬧場打記者 二二八座談會與談學者也傻眼

2018-05-20 17:31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八國家紀念館今日舉辦「從1945至1949的中國期刊雜誌重新審視二二八與台灣史」座談會，由促轉會委員許雪姬、輔大歷史系教授許毓良討論二二八，統派團體「藍天行動聯盟」主席武之璋與同夥一行人也到場，武之璋在問答時間發言過長，引爆一名白衣男子不滿鼓譟，更有操中國口音男子毆打「芋傳媒」記者。

許毓良在座談會一開場先分享，他十幾年曾去北京故宮、清華大學、北京國家圖書館總館及北海分館，尋找清代台灣史的檔案，意外看見一些有關於1945年至1949年，與台灣相關的中國雜誌期刊史料。

許毓良指出，自己在北京找到「台灣二二八大慘案」華北與論集一書，這本書是當年在華北的台灣人於1947年4月12日所出版，研究後發覺該史料因倉促成書，內容並非百分之百正確。

此外，上海觀察週刊3月8日刊登一篇的「隨時可以發生暴動的台灣局面」文章，也收錄在「台灣二二八大慘案」華北與論集，顯示該篇文章的重要性。他也根據這些資料，寫成「台灣在民國」一書，試圖從「中華民國」視角探討戰後初期台灣。

許雪姬指出，當時號稱北平同鄉會、天津同鄉會，其實也分布在熱河等地，有些人是左翼青年，還有學生考上台灣行政長官公署，爬梳這些當年言論，旅居中國的台灣人很關心二二八事件，所以才會出版相關書籍。

許雪姬也說，轉型正義中還有很多政治檔案代徵集，個人秉持的歷史原則，就是有證據才說話，促轉會上路後應加速徵集政治檔案、黨史資料，建議挑幾件大案來執行，例如調查情治機關如何陷害誣告等案件。

此外，今天座談會進行到一半，開放現場民眾提問，武之璋拿到麥克風便發表冗長言論，一名身穿白衣中年男子先鼓譟叫武之璋閉嘴，後場有幾位老年觀眾開始莫名其妙爭論起省籍議題、瞎扯八百壯士。

另一名內應更大罵「日本人滾回去」，隨即爆發口角甚至拉扯衝突，一名「芋傳媒」文字記者也遭到老拳攻擊；許雪姬、許毓良兩名學者被迫乾坐台上，主辦單位也立刻通知警方到場把起爭端的人請走，才結束紛亂讓座談會繼續進行。

「我們也很無奈！」前衛出版社負責人林文欽表示，之前中研院學者陳儀深「天猶未光：二二八事件的真相、紀念與究責」新書發表會，這群人就來鬧場過，手法和上次差不多，先安插內應當觀眾，假裝兩方意見不同大小聲，故意製造衝突搗亂秩序。