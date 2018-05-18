立院三讀！每月多繳約14.4元 農民職災有保障

2018-05-18 15:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院院會今天三讀修正通過《農民健康保險條例》，增訂試辦農民職業災害保險的法源依據，預計在11月試辦，未來農保人每月多繳14.4元，不僅職災有傷害給付、就醫津貼，身心障礙給付、喪葬津貼都增加。

立法院院會今天三讀修正通過農民健康保險條例。條文明定，為保障農民職業安全及經濟補償，農業委員會得試行辦理農民職業災害保險（以下簡稱職災保險），以保障遭遇職業災害農民及其家屬生活，並依試辦情形於3年內開辦。

條文明定，職災保險的保險費，由被保險人負擔60%，在直轄市，中央及直轄市各補助20%；在地方，中央補助30%，地方政府補助10%。

條文明定，職災保險試辦的方式、被保險人資格、範圍、保險費費率、繳費方式與其效力、投保金額、保險事故種類等相關事項之辦法，由農委會定之。

根據農委會的說明指出，約近116.7萬農保人每月多繳新台幣14.4元，增加就醫有給付，身心障礙給付增5成、喪葬津貼倍增，試辦3到5年期間先採自願性參加，若農保人全都投入，每年支出預計不超過1.5億元。農委會副主委陳吉仲日前表示，若順利修正通過，預計於11月開辦。

若以詐欺或其他不正當行為領取職災保險給付，條文也明定罰則，按其領取的保險給付或診療費用處以二倍罰鍰外，並應依民法請求損害賠償；涉及刑責者，移送司法機關。

民進黨立委劉建國表示，農民在務農時操作農機具、噴灑農藥，經常發生意外，110萬農民納入農保的農民，只有在傷殘或死亡才有給付，為了照顧農民更完善保障，讓更多人願意從農，很高興今天終於納入職災給付，希望試辦一年後，若農民職災保險投保人數未達20%，可以檢討負擔比，讓農民職災保險比照農保的收費比例，也就是被保險人自己負擔30%、政府負擔70%。

農運出身的民進黨立委蔡培慧在三讀後發言舉例，農民在噴農藥時噴到眼睛、除草時被機器劃到，這些都算職災，過去卻沒有保障，農民受傷時沒有國家來支持，她上任後積極推動農業職災保險，今天很開心可以三讀通過。