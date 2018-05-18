李文英辭職 北市財政局長陳志銘兼任副秘書長

2018-05-18 12:55

〔記者黃建豪／台北報導〕由於民進黨日前宣布，今年台北市長選戰將不再禮讓現任市長柯文哲，使得民進黨籍的台北市政府副秘書長李文英提出請辭，雖曾獲柯文哲慰留，但李文英去意堅決。台北市政府今天中午也宣布，李文英請辭已獲准，新任北市府副秘書長，將由財政局長陳志銘接任。

北市府發言人劉奕霆表示，李文英因生涯規劃，已於5月17日提出辭呈，柯文哲也感謝李文英過去3年多來盡心協助市政，同時擔負府會協調的重責大任，因其個人生涯規劃決定辭去副秘書長一職，柯文哲表示尊重。

劉奕霆表示，新任副秘書長一職，將由陳志銘接任，但陳也同時兼任財政局長。陳志銘為基層公務員出身，曾任行政院經濟建設委員會組長、台北市政府財政局副局長，國立成功大學都市計畫研究所畢業，過去協助北市府管控財政、縮減債務有成，期盼陳志銘能繼續在市有資產活化運用、市府投資股權管理、促進民間參與投資等業務上繼續發揮所長，並在副秘書長職位上持續協助跨局處業務的整合與協調。而李文英的府會副總聯絡人的工作則由市長室聘用研究員周榆修接任。

但市府人士說，事實上，李文英與柯文哲早就曾在政治意見上有不合，以日前柯文哲引發爭議的「兩岸一家親」說法為例，李文英一直都不喜歡柯文哲將兩岸一家親掛在嘴邊。李文英也曾說過，由於中國對台灣始終抱有不友善態度，加上打壓動作頻繁，她曾建言柯文哲調整兩岸做法，但柯並未採納。