國民黨新竹縣長人選提名全民調生變 徵召可能性大增

2018-05-18 10:43

〔記者施曉光／台北報導〕〕國民黨上週協調新竹縣長提名事宜，一度傳出確定以「台中模式」的全民調方式決定人選，但黨主席吳敦義今日上午出席「活水青潮T設計大賽頒獎典禮暨記者會」前受訪否認，國民黨新竹縣提名轉向由黨中央徵召的味道愈來愈濃厚。

國民黨上週邀立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、副議長陳見賢等人第三度協調，原本黨內人士透露，協調確定以非正式初選的全民調方式，於本月下旬產生人選，但此一決定不但在上週中常會引發多位中常委質疑，更在新竹縣藍營基層產生不小「化學變化」。

許多鄉鎮市長、縣議員參選人高度反彈，擔心這種方式有利目前民調較高，來自民進黨且非客籍的林為洲勝出，輔選系統也擔憂新竹縣的整合難度提高，地方上已積極在蘊釀整合較受五合一參選人接受的楊文科、陳見賢兩人整合，而支持楊文科的聯電榮譽董事長宣明智日前還率竹科大老拜會吳敦義，要求國民黨以協調方式徵召。

面對媒體詢問新竹縣是否改以徵召方式辦理，吳敦義上午受訪時表示，這是兩難的問題，新竹會是國民黨所有縣市當中最後一個提名的地區，「難題很大，很難說明」，且由於人才倍出，又是國民黨的執政縣市，「非贏不可」，但現在看起來還有二、三個節點，還要很艱難的協調，一切要等協調成功後再決定。

對於林為洲質疑，如果改以徵召方式辦理，國民黨是「自打嘴巴」，吳敦義表示，「沒有人事前說好，過去連續三次協調，並沒有一致的結論。」

據了解，林為洲4日在立法院黨團大會上一度淚訴，揚言如果黨中央不按全民調機制走，就打算退黨自行參選，當場獲得也曾經待過民進黨的立委陳超明附和，並懷疑黨中央想要禮讓徐欣瑩，令黨中央頗感困擾。