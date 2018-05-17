柯P找綠色和平電台主持任競選總幹事 遭打槍...

圖右至左為陳雨鑫、柯文哲、陳景峻。（北市府提供）

2018-05-17 18:29

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲啟動連任競選模式，近日在規劃競選總幹事，「綠色和平」廣播電台主持人陳雨鑫下午受訪證實，約3個月前柯文哲曾詢問他擔任總幹事，但「我不可能啦！」他並建議柯「三請孔明」找前總幹事姚立明回鍋，不過他坦言，柯回他「這不要講、這不要講。」他也推薦由副市長陳景峻擔任總幹事。

對於不當柯文哲總幹事是否因柯綠破局？陳雨鑫表示，沒有、沒有，他2、3個月前就跟柯文哲說自己沒那個能耐，他從來沒有選舉過、又根本沒什麼派系，他過去擔任台中縣副縣長、體育署副主委都是不用選的，他說過去當官是偶然。問到柯文哲上「綠色和平」惹出「兩岸一家親」道歉、澄清風波，陳說他是主持人不應該評論，「你不要套我的話。」

陳雨鑫與記者聊到柯文哲近日針對「拔管」風波發言，還說「台獨不切實際」、「國民黨很爛所以支持總統蔡英文」，陳嘆，柯文哲就做好市政，就不要一隻嘴做這些發言。

談到柯文哲嘴巴難管，是不是導致總幹事難做？陳雨鑫表示，如果陳景峻沒有離去，柯可能會找陳擔任總幹事，由副市長下來操盤幾個月，陳雨鑫還打趣說，「這次總幹事根本不重要，世間哪有這種憨人，有人拿財產去抵押壓（貸款選舉經費），這款人需要總幹事？自己當總幹事就好，對不對？」