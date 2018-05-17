政院通過「政治檔案條例」草案 國民黨黨史資料可望收歸國有

行政院院會今日通過「政治檔案條例草案」，強化國家檔案的徵集管理。圖為行政院長賴清德。（資料照）

2018-05-17 13:23

〔記者陳鈺馥／台北報導〕蔡政府推動轉型正義向前邁進一步！行政院院會今日通過「政治檔案條例草案」，強化國家檔案的徵集管理，凡舉行政機關的二二八事件、動員戡亂體制、戒嚴體制相關檔案或紀錄文件，經檔案局審定後，移轉國家檔案保存；針對政黨及其附隨組織持有的政治檔案，另經促轉會審定後，也須納入國家檔案，未來國民黨黨史館檔案可望收歸國有。

行政院表示，落實轉型正義是蔡英文總統的重要政策，其核心任務之一即在於規劃推動開放政治檔案，期藉由歷史紀錄的公開，以還原歷史真相，並促進社會和解。

行政院強調，「政治檔案條例」是「促進轉型正義條例」的配套法律，對未來推動政治檔案開放應用至為重要，送請立法院審議後，國發會將積極與立法院朝野各黨團溝通協調，以利早日完成立法。

行政院指出，將另請各部會督促所屬，落實清查及整理政治檔案，以利儘速移轉檔案局管理；國發會副主委曾旭正表示，相關機關有義務清理出二二八事件、戒嚴時期白色恐怖年代等檔案及文件，經過審查過後歸由國家檔案局來管理。

曾旭正指出，國發會依據「促進轉型正義條例」第18條規定，制定「政治檔案條例草案」專法，要完整保存政治檔案及加速政治檔案的開放應用，該法定為「檔案法的特別法」，該法存續的有效性不受促轉條例階段任務的影響。

草案規定，政府機關應於本條例施行日起6個月內完成政治檔案的清查，並編製目錄依規定程序報送檔案局。必要時得予延長，延長期間不得逾6個月。

亦規定，政黨、附隨組織及黨營機構持有政治檔案，經促進轉型正義委員會審定為國家檔案者，應於該會指定期限內移歸檔案局管理，並由該會、檔案局及持有檔案之政黨、附隨組織及黨營事業，依審定清冊做成紀錄。

針對國民黨中央今早召開記者會痛批，該草案充滿政治操作且包藏禍心，就像給政府一張空白授權，讓政府可在任何時間「查到飽」。國發會副主委曾旭正反駁強調，這是檔案法的特別法，是依據促轉條例規範而來，對相關檔案進行收集，並沒有所謂政黨惡鬥這種事情。