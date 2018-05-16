大愛新戲腰斬 段宜康：師父遇不敢度化的對象就變順從了...

2018-05-16 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕大愛電視台的新戲「智子之心」，疑因中國認為劇情涉嫌「美化日軍」，不只傳出引發國台辦關切，大愛還主動腰斬僅播兩集的節目。不過大愛否認與中國有關，澄清下架是因情節有戰爭場面，不符該台宗旨。對此，民進黨立委段宜康疑似也有感而發地，在臉書粉專撰文回應。

昨天下午5時42分，臉書粉專「台北市議員 -周威佑」撰文質疑，「大愛」似乎「只是用宗教包裝商品」，並指宗教可貴之處，在於「堅持信仰，不向強權低頭」，且「中國的壓力，也沒要抄家殺頭。至多就是少做些生意」，但對「慈濟的大愛」而言，恐是「不可承受之損失」。

昨天晚上6時02分，臉書粉專「段宜康」分享周威佑的貼文，直言「這些師父到立法院度化各黨立委，要求宗教財團法人不受『財團法人法』監督時，態度都很強硬。但遇到不敢度化的對象，他們就柔軟而順從起來了。」

據悉，風波爆發後，大愛澄清「絕對無任何政治操作」，強調演員費會照給不拖欠。然而，行政院黨產會委員楊偉中認為，過去《真情伴星月》、《愛的微光》等大愛劇場，也曾出現戰爭畫面，質疑大愛恐有「協助強權為惡」之嫌。

據了解，不具名黨政人士也說，慈濟與中國關係「深厚」，中國各地台辦官員來訪時，也「常拜訪慈濟」。國家通訊傳播委員會（NCC）則指出，無預警停播已損及閱聽眾權益，將了解箇中緣由。