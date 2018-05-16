吳音寧被修理和柯市府有關？段宜康：她被視為眼中釘

2018-05-16 10:17

〔即時新聞／綜合報導〕北農總經理吳音寧今年2月底用業務推廣費將殘貨送社福團體一案，被國民黨北市議員罵翻，但《上報》報導指出，其實北農早就發現問題，「北市市場處訪談文字紀錄和北農錄音檔內容版本不同」，關鍵字詞全都「漏列」，導致吳音寧和北農倒楣背黑鍋。對此，北市議員周威佑批評，這非漏列而是變造；綠委段宜康則說，吳音寧應被柯市府視為眼中釘了。

「不是漏列，是變造！」周威佑在臉書表示，北市市場處配合（還是策劃？）國民黨議員演出，拿出變造過的訪談紀錄；而造假的結果有3點：1.讓「送菜事件」前，北農公司先通知市政府、農糧署，並聯絡社福團體的事實被隱匿；2.市場處隱藏他們事前就贊成殘貨送社福團體的紀錄；3.市場處湮滅他們不但贊成，更建議北農公司用公司經費購買殘貨的事實。

周威佑對此痛批柯市府，「這是白色力量還是白賊力量？」段宜康也在臉書分享周威佑的貼文，並表示，「柯市府應該是把民進黨政府找來的吳音寧，視為眼中釘了。」

段宜康指出，柯市府本來計畫要把北農的經營權，繼續交給白色力量盟友之一的雲林張榮味家族，「代理人就是韓國瑜」；而北農改組之後又由白色力量盟友之二，「妙天禪師蓮座下市議員主打，在議會羞辱總經理吳音寧」。

段宜康批，結果柯市府現在乾脆直接造假構陷！