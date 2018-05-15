被判刑4個月 馬英九：「我一定會上訴」

前總統馬英九出席沈春池文教基金會「遷台歷史記憶庫搶救計畫」發布記者會，回應高院判決。（記者黃耀徵攝）

2018-05-15 14:15

〔記者施曉光／台北報導〕因為洩密案今遭高院判刑4個月的前總統馬英九，今天下午出席一場公開活動前受訪表示，高院二審判決結果與先前3個相關判決結果認定不同，所以這個問題必須釐清，他強調，本案是「憲法訴訟」，他所爭取的不只是個人權益，也包括中華民國未來總統的權限不應受到限制，因此他一定要釐清問題，「我一定會上訴」。

對於媒體詢問，高院二審判決與一審結果不同，是否與監察委員陳師孟質疑司法系統「辦綠不辦藍」所造成的「寒蟬效應」有關？他說，「社會自有公評」。

馬：如果回家睡大覺 才是不足表率

此外，對於法官在判決書中質疑他不足為元首表帥，馬英九反駁說，面對這樣的案子，他如果回家睡大覺，才是不足表率﹔至於立法院民進黨團總召柯建銘呼籲他不要再上訴，馬英九說，這是」憲法訴訟」，攸關總統的職權行使，所以他一定會上訴。

至於法官認為非屬總統院際調解權的範疇，馬英九未正面回應，只說他在答辯書中已經說得非常清楚。

媒體追問，有人建議乾脆直接接受判決結果，透過參選2020總統，做為抗議司法不公？馬英九只說，「我一定會上訴」。