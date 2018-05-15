公督盟公布9立委兼職 籲朝立委專職化修法

公督盟執行長張宏林（右起）、理事楊聰榮、台灣北社秘書長潘威佑及公督盟政策部主任田君陽等人，召開「立委兼差當門神！誰管？」記者會，公布等九屆立委兼營利職狀況。（記者叢昌瑾攝）

2018-05-15 13:52

〔記者鄭鴻達／台北報導〕公民監督國會聯盟今公布9位朝野立委兼任民間企業或社團獨董、董事長、董事及負責人等職務的名單，表示法規雖未規定禁止立委兼職民間企業、社團職務，但呼籲立委應朝專職化方向修法，避免利益衝突。

公督盟執行長張宏林、理事楊聰榮、政策部主任田君陽及台灣北社秘書長潘威佑今召開「立委兼差當門神！誰管？」記者會，並根監察院與台灣證券交易的資料，整理出9名第9屆立委兼職民間企業與社團職務的名單。

公督盟公布的名單，依序為民進黨立委許智傑之京城商業銀行獨立董事；國民黨立委顏寬恒之鹿澤國際開發公司董事長；國民黨立委陳宜民之澤生生物科技公司、懷麥克生物科技公司董事；親民黨立委李鴻鈞之永錡加油站公司董事；民進黨立委王榮璋之台灣纖維酒精公司董事；民進黨立委吳琪銘之峰沅公司董事、國民黨立委徐志榮之唐絹實業公司董事；國民黨立委許毓仁之蜂巢公司董事；民進黨立委陳其邁之蓬萊島雜誌社負責人。

張宏林說，目前立法院關於立委專職化的法案都沒通過，目前法歸雖沒禁止立委擔任民間企業或社團的職務，但這是否有利益迴避的問題，值得探討。

楊聰榮表示，政商關係在各國都是很敏感的問題，如馬來西亞就因不當的政商關係，讓執政60幾年的政黨下台，目前法率僅禁止立委兼任官吏、公營事業董監事，但為推動文明、陽光的國會，相關規定以顯得不完備。

許智傑受訪表示，京城銀行為南部在地銀行，他長期爭取在地的就學、就業機會，擔任此職一來是監督，二來是學習，三來是維護南部人的權益，兼職在每個行業有不同情況，若在時間、能力許可下，不見得都是壞事。

顏寬恒表示，他尊重公督盟的訴求，該公司為就任立委前即成立的建設公司，所推建案、業務也是一般常見的透天厝或房屋買賣，絕大多數立委都在生意上有投資，只要符合法律規範，不管什麼行業都無可厚非。

陳宜民回應，樂斯科公司是技轉他於陽明大學的多項研究專利，也為陽明大學賺了200萬，他則協助成立懷麥克，並建議進駐高醫大，希望把這些專利變成產品，但後來在他擔任立委前就收掉了，也沒收過任何顧問費。

陳宜民強調，澤生則是邀請他技術入股，希望他協助發展抗癌的中草藥，目前澤生僅有一個膠原蛋白產品，與他無關，且他早已辭去董事一職。

陳宜民強調，公督盟公布的資料與去年一樣，他去年已回應過，且是他自己主動填寫的，這代表公督盟不用功，都是冷飯重炒，如此做法，不應一竿子打翻一船人，公督盟應出面道歉。

李鴻鈞表示，他一直都是專職立委，而永錡加油站的董事，是因為來他承接父親留下來的祖地，而永錡在那塊土地上投資，並非因立委權責取得，與他擔任立委沒什麼關係。

王榮璋回應，該公司為台灣環保聯盟理事長高成炎於若干年前為推動生質能源而成立，當時就請他能投資、贊助，但後來因國際油價下跌，導致經營成本相對變高，後續就停止營運，他是在就任立委即擁有股權且受邀擔任董事，但沒參與實際營運，相關資料都有申報。

吳琪銘回應，峰沅是一個位於鶯歌已經有1、20年的加油站，他持有的股份非常少，也算不上什麼企業。

徐志榮表示，唐絹是在他擔任立委前就有的公司，與立委職務無關，他本來從事蠶絲製造業，後來公司成立後未如預期運運作，有廠商認為還可利用就向他買下，並讓他持有一些股份當小股東，但他也沒在管事了。

許毓仁表示，蜂巢是他擔任立委前參與、投資的公司，如今已經退股，公督盟的資料是有誤且舊的，對於專職化立委，他樂觀其成，這並沒有什麼好或不好。

陳其邁之回應，記者持續連繫中。