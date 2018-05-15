南投河川公地缺水問題 綠營喊話：藍軍同心解決

南投縣議員兼任民進黨南投縣黨部主委陳昭煜（左）等人，今就竹山鎮社寮河川公地缺水問題進行會勘情形。（記者謝介裕攝）

2018-05-15 13:32

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣竹山鎮社寮里河川公地缺水問題，今日在南投縣議員兼任民進黨南投縣黨部主委陳昭煜等地方民眾，會同公所及廠商實地會勘後，達成改善共識，將沿砂石車運輸便道路線進行「非灌區灌溉設施更新改善計畫」，希望能趕在水稻最需要水源生長的二期稻作前完工，以平息民怨。

竹山鎮社寮廣達10多公頃的河川公地，以種植水稻居多，且都是農友合法向河川單位申請租用的，8年前，消防署訓練中心（簡稱消訓中心）落成啟用後，因灌溉用水須流經中心內滯洪池才能往下游農田輸送，怎料，一期水稻耕種期，也剛好是該中心滯洪池清淤期，兩者「強踫」情況下，消訓中心為了滯洪池清淤工作遂阻斷水流，導致河川公地出現無水可用的窘境，引發農友怨聲載道。

民進黨南投縣黨部主委陳昭煜、立委林靜儀及竹山鎮民代表陳玉鈴、張彩珠等人，接獲農友陳情後，經協調，消訓中心允諾配合農友農耕時間，將滯洪池清淤工作調整到每年11月休耕期，今日則針對「非灌區灌溉設施更新改善計畫」中的渠道設施細節進行會勘，公所、廠商及農友3方也達成共識，將在沿著砂石車運輸便道既有的灌溉路線中，進行上、下游兩端水路闢建工程，不但可節省開發成本，連帶河川公地受限清淤缺水的問題，也可望迎刃而解。

陳昭煜說，依行政作業及程序，「非灌區灌溉設施更新改善計畫」須由綠營主政的竹山公所呈報縣府，再轉呈中央，他也將醜話講在前頭，儘管五合一選舉在即，但希望國民黨主政的縣府，能摒棄藍綠、黨派情結，以利中央儘速核准補助經費施工，免除農友無水灌溉作物之苦。