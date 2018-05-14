政院救低薪 公部門派遣工月薪3萬起

行政院長賴清德（中）今率行政院副院長施俊吉（右）、發言人徐國勇（左）召開記者會，說明我國薪資現況、低薪研究及其對策。（記者簡榮豐攝）

2018-05-14 12:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕政策牛肉來了！行政院長賴清德今日親自召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，行政院在會中宣布，政院所屬公務機關、國營事業及派遣人員，月薪將提高至3萬元以上，初估有1.6萬人受益，所需經費9.6億元，將從總預算中編列。

初估1.6萬人受益 編列9.6億經費

行政院副院長施俊吉表示，公部門主動解決低薪方面，若只針對行政院所屬公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人，及各機關外包派遣人員等五大類中，總薪資未滿3萬元的1萬6名員工調薪，月薪調高至3萬元以上，初估經費為9.6億元。

號召上市櫃公司響應 獲利分享給員工

施俊吉也說，若是包含上市櫃公司、中央納健保醫療建構等十大類員工，合計月薪未滿3萬元者共4.7萬人，未來若薪資提高至3萬元，經費約需19億元。他指出，9.6億元是單指政府出的錢，19億元則是政府加民間所出的錢，呼籲上市櫃公司一起響應，將獲利分享給員工。

針對提高時薪的措施，行政院則假設，時薪從現行140元調高至150元，將較基本工資的工資率提高20％，未來將會商各界意見取得共識，而調高時薪對拉抬基本月薪有一定影響，有助於提升受僱人員最多的服務業。