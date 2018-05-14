小英看九二共識：國民黨的解釋 中共接受否？

被主持人詢問到九二共識，蔡英文回應，姑且不論這個解釋是否台灣民眾都能接受，國民黨自己的解釋是不是中共也能接受的呢？（記者張嘉明攝）

2018-05-14 09:32

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文上任即將滿兩週年，而有鑒於「文金會」結束、「川金會」即將登場，未來是否出現「蔡習會」？蔡英文表示「事涉主權問題，不能輕易讓步」，而我國要的是在對等、不設政治前提的基礎上來相互溝通。而被詢問到九二共識，蔡英文回應，姑且不論這個解釋是否台灣民眾都能接受，國民黨自己的解釋是不是中共也能接受的呢？

蔡英文今早接受廣播專訪，主持人周玉蔻詢問「九二會談的事實為什麼不能和九二共識畫上等號」？蔡英文表示，九二會談是因為真的有這個會談，這是「事實」，雙方「各說各話」也是「事實」，但這個「事實」的解讀各方不同。

周玉蔻反問蔡英文，九二會談的事實存在是對中共的善意訊息嗎？蔡英文則說，可以把它解釋成善意，因為我們就是還原事實，周追問「九二共識講的也是九二會談的事實」？蔡英文回應，九二共識之外還有其他進一步的解釋，但姑且不論這個解釋是否台灣民眾都能接受，國民黨自己的解釋是不是中共也能接受的呢？

而眼見「文金會」結束、「川金會」即將登場，日後是否可能出現「蔡習會」？蔡英文表示，金正恩是放棄北韓核武，對區域和平有幫助，而朝鮮半島無核化也是該區域的共識，但「蔡習會」若是要「退一步」，蔡英文也質疑「要在哪些事情退一步」？，蔡強調，對我們來說「事涉主權問題，不能輕易讓步」。

隨後主持人周玉蔻則追問，認為習近平應該怎麼讓步才能接受「蔡習會」？蔡英文指出，基本的互信要恢復，這就必須要溝通，而既然兩韓都可以坐下來溝通，中國也應該坐下來好好談，不能說接受一個政治前提之後再來談。蔡英文強調：「我們要的是對等、不設政治前提的基礎上來溝通。」