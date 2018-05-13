遭質疑贈送菜量不符 北農反擊：做公益變政治操作

吳音寧（圖中）用業務推廣費買下蔬菜殘貨，遭議員質疑菜量不符，北農中午發文回擊，議員掌握錯誤資訊。（資料照，記者鍾泓良攝）

2018-05-13 12:55

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨議員汪志冰、王欣儀今天質疑台北農產運銷公司總經理吳音寧今年2月用業務推廣費1萬9千元買下9.12噸的蔬菜殘貨，其中7千公斤給了自己家鄉彰化縣溪州鄉，但根據媒體報導，地方卻說只收到2千公斤，質疑5千公斤去向。北農今天中午發新聞稿回擊，溪州鄉大庄村收到150箱的菜，只是因數量眾多，只有20、30箱冰存，其餘拿去曬菜乾，但部分媒體卻只報導冰存件數。北農也說，議員在錯誤的資訊上還召開記者會，單純社會公益事件演變成政治操作，北農深表遺憾，對受影響社福團體表達歉意。

北農說，北農屬於民間公司，相關開支並非公帑，而2月27日出現進貨量爆到3千公噸，嚴重供過於求，吳音寧因不忍農民辛苦栽種蔬菜報廢，使用業務推廣費購入贈送給社福團體，同時也通知北部社福團體來載，這部分都有Line截圖證明。北農也補充，因為是贈送給社福團體，所以沒有請其開收據，但都有去電各單位，確實收到貨，並列冊在案。

至於議員質疑贈送給溪州鄉數量不符，北農則說，溪州鄉所收到的數量約150箱，但因為件數眾多，只留下20、30冰存，其餘拿去曬菜乾，日後仍可食用，完全不浪費，「但部分媒體截取理事長陳振家的片段話，只報導冰存件數，對『其餘拿去曬菜乾』卻不報導」，事後陳有向媒體表達抗議，但未獲得更正。

北農最後表示，有別於過去對殘貨採取銷毀的作法，購買殘貨捐贈社福是新的積極作法，北農期待能就殘貨捐贈給社福團體一事建立制度化做法，相關辦法已送台北市政府市場處及購貯委員會。

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