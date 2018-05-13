吃1萬9000元殘菜被罵1個月 溪州老人家哭了！

農婦哭著說，可以吃的東西拿來利用卻被說成圖利，沒天理。（記者顏宏駿攝）

2018-05-13 13:05

〔記者顏宏駿／彰化報導〕北農總經理吳音寧今年2月27日因殘貨量爆多，把其中部分蔬菜送回溪州家鄉「大庄老人食堂」，結果被台北市議員徐弘庭、王欣儀罵到臭頭，大庄村老人食堂被指為「受圖利對象」，一個月來用餐氣氛低迷，老人家哭著說「這是可以吃的東西，為什麼要丟掉，吃你北農蔬菜，被糟蹋一個月，為了政治利益有必要這樣搞嗎？」大庄村的百名老人家有意北上拿僅存的菜乾，煮一餐回贈給徐弘庭、王欣儀。

大庄村長陳元振說，這些菜原本是要丟掉的，吳音寧決定把資源再利用，剛好社區辦老人供餐，經常入不敷出，熱心司機以「回頭車」載送回溪州鄉，這是兩全其美的作法。當時乃「非常時期」的作法，此後再也沒有殘菜送來，為什麼議員要窮追猛打？

號召用菜乾、醃菜 辦桌給北市議員吃

大庄社區發展協會理事長陳振家說，為了1萬9000元可以炒新聞炒上一個月，還把這說成「圖利」，這一個月來，老人食堂用餐氣氛低迷，好像用餐的人都在「圖利」，明明是要倒掉的東西，拿來給大家吃，彰化人吃就圖利，台北人吃就是公益，乾脆廚公、廚媽和老人大家揪團北上辦桌請這2位議員，就用當初沒吃完的菜乾、醃菜。

一名鄭姓婦人哭著說，可以吃的東西如果把它倒掉，這是「討債」，明明音寧做的是好事，卻要承受議員的指責，老天爺實在不公平，她希望音寧勇敢挺住，不要被議員打倒。

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