北農又惹議！送7噸菜到溪州 議員質疑數量不符

2018-05-13 12:37

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北農產運銷公司今年2月於「天公生」連休3天，導致在2月27日發生進貨量爆量，而北農總經理吳音寧運用業務推廣費1萬9千多元，買下9.12噸的蔬菜殘貨，轉送給社福團體，然而議員踢爆，吳當時將7噸的菜量送給自己的家鄉彰化縣溪州鄉，被認為是拿公款照顧鄉親。國民黨議員王欣儀、汪志冰今天又指，吳音寧說送了近7千公斤的菜，根據7日媒體報導，溪洲鄉才收到2千公斤，少了5千公斤，又提不出細部單據，認為吳應為不斷說謊下台，並要求市府交由檢調調查。

另外，吳音寧在臉書上表示2月27日當天有告知市場處是否可動支購貯基金採購殘貨送社福團體，並請團隊緊急聯絡相關的社福團體。然而根據市場處於11日在北農的訪談結果，業務部表示當天無聯絡社福團體及通知市場處、農糧署。市場處長許玄謀說，北農在2月27日有向業務科長確認是否可用購貯基金，並無討論是否要贈送給社福團體。

記者致電吳音寧未取得回應；北農總經理路全利則說將會發布新聞稿，不事先回應。

汪志冰說，吳音寧說了3個謊，首先，北農稱有跟農委會及市場處諮詢，但根據訪談內容則完全沒這件事；第二，吳於臉書說有事前聯絡鄉親，但根據報導，大庄社區發展協會理事長陳政嘉7日接受記者訪問時卻是說貨快到時才聯絡；最後，北農說將7千公斤轉送給溪州鄉社福團體，但其實只有20、30箱，約2千公斤的菜量，數量明顯不符。

汪志冰說，吳音寧捨近求遠，完全不合邏輯，質疑是要照顧已經登記參選溪州鄉長的表哥，拿北農公費幫表哥做社會服務。他也說，市長柯文哲現在左右為難，擔心如果動到吳音寧是否會影響到民進黨是否禮讓市長選舉，直說吳音寧從進入北農到今天都是政治安排。王欣儀也質疑，業務推廣費所批示的公關請示單上面是寫，「推廣公司贈送貴賓」，質疑社福團體是否屬於貴賓，還是另有他人。

許玄謀說，送貨數量不合部分，他說市場處週五派員訪查時，北農沒有拿出相關單據，因此要求北農下週補齊相關單據，也說之後會與10個社福單位一一查證，預計下週就能知道結果。

至於為何事發3個月，還有新疑點，而市場處還等到週五才派員訪查，許說，若以單純民間處理那會是好事一樁，但因為北農表達有落差，「他表達我只能接受，不就要拿證據。」至於是否會移送檢調調查，許則說要看事情層面，若調查發現只是公司造成損失，也可以在下週董事會由官股董事出面要求總經理說明。

遭質疑贈送菜量不符 北農反擊：做公益變政治操作