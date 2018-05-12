林義豐「瘋狂星期五」玩真的！ 就在7月14日...週六

2018-05-12 15:07

〔記者邱灝唐／台南報導〕年底縣市長大選將近，除了藍綠選將之外，網路聲量最高、最為知名的素人參選人莫過於伍彩建設董事長林義豐，先前以一支「瘋狂星期五」的影片，短短2天就超過50萬瀏覽人次，儘管曾被外界質疑「玩假的」，但他昨日分享活動專頁，並強調時間早已訂好，就選在7月14日。

林義豐的臉書專頁昨日分享「Crazy Friday Music Festival 瘋狂星期五國際音樂節」活動頁面，立刻就有網友搶進點讚，並稱讚真男人、信守承諾。不過目前按讚數僅1千多人，能見度不高，但林義豐強調已經在籌備相關事宜，絕對玩真的。

對於確切的時間地點，林義豐表示，目前還在洽談中，只能確定活動日期是7月14日，雖然當天是禮拜六，但考量民眾假日較為方便，且活動主要是宣揚「Crazy」的精神，至於地點原本預定租借的市府旁廣場也被打回票，所以地點仍與市府協商中，「絕對不會在公墓旁」，團隊目前正在邀請「百大DJ」，預計5月底能夠確定名單，只是台灣的歌手好像怕得罪政治勢力，因此意願不高。

儘管籌辦活動的過程一波三折，但林義豐仍肯定地說，當天的人潮預估會破10萬，除了影片瀏覽量、分享及按讚數都飆高，連粉專的單日瀏覽次數都超過140萬，絕對有信心可以帶給民眾一場「Crazy Friday」。