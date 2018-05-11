柯文哲所做所為是進步價值？林昶佐：這是甲賽

2018-05-11 12:36

〔記者蕭婷方／台北報導〕北市長柯文哲與時代力量北市黨部主委林昶佐互動良好，柯還多次對外稱林為好朋友。林昶佐今出席北市黨部記者會，被媒體問及對柯文哲近期發言的感想，林昶佐直言，他做的這些作為叫做進步價值，「我認為這是甲賽」，並表示都有當面跟柯講過。

時代力量北市黨部今早舉辦記者會，正式提名士林北投參選人黃郁芬、內湖南港參選人蕭新晟。林昶佐被媒體問及對柯「兩岸一家親」說法時表示，時代力量多次表達兩岸一家親的說法與態度，「我們是不認同的」，這不是時代力量兩岸立場的想法。

林昶佐也表示，自己曾當面向柯直言，「他的所作所為叫做進步價值，我認為這是甲賽」，跟我的想法不一樣；林並強調，對朋友自己都是有話直說、不會冠冕堂皇講假話，對綠營、對柯都是如此。

至於未來是否與柯或民進黨合作？林昶佐說，我有陸續拜訪民進黨幾位過去理念相近的議員朋友，因為議員選舉是多席次，希望能擴大理念相近的候選人，一起把餅做大，「希望與綠營友善競合，過去的朋友還是朋友」；包含市長候選人部分，也會盡量接近理想相近者，我們會盡量小心討論距離，最重要的就是價值在選舉中如何被彰顯、讓聲音被聽到。

林也說，這幾個月以來也有陸續拜訪小黨，不僅綠營、其他小黨與無黨籍者，只要大家理念相近都有趣談。

對於民進黨與柯未來是否再度攜手合作？林僅說，「尊重民進黨判斷」。