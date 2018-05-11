柯媽嗆「民進黨自提就互不相欠」 姚文智：誰理你啊！

2018-05-11 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲前天接受專訪時對兩岸論述態度再度掀起討論，柯媽媽何瑞英昨晚接受媒體訪問時表示，若民進黨提名人選，以後雙方互不相欠；對此，欲參選的北市長的綠委姚文智則感嘆，不要為難老人家。

姚文智今天上午接受媒體訪問時說，看到柯媽媽上節目有點於心不忍，他覺得好漢做事好漢當，柯媽媽是護子心切；至於欠不欠？「坦白說，誰理你啊！」沒人理你白的、綠的欠不欠。

姚文智說，過去我們支持柯市長，也沒想過他要還什麼，我們最希望他能實踐我們心中的理想、帶給台北市民好的願景。