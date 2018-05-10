國防政策缺長期計畫 他大嘆：造船廠不是撐死就是餓死

2018-05-10 18:55

〔記者呂伊萱／台北報導〕首屆「台美國防產業論壇」今天（10日）在高雄登場，定調為民間交流，主辦方「台灣國防產業發展協會（TW-DIDA）」理事長韓碧祥在造船專題論壇中直言不諱，政府推動國防造船政策缺乏長期計劃，「想到哪做到哪」，讓造船業「不是撐死就是餓死」，盼政府正視此問題，好好保護產業。

「台美國防產業論壇」吸引超過300名台灣與美國國防相關廠商代表與會，場次中，除了廣泛討論台美國防產業的機會與挑戰，也就造船、資安與航太三大主題，分別召開主題論壇。

TW-DIDA理事長、同時是連續6屆的造船公會理事長韓碧祥大吐苦水說，政府的國防政策缺少長期計畫，讓造船產業至今沒辦法起來，以日前引發軒然大波的慶富來說，「慶富是撐死的」，但也有船廠是餓死的。韓碧祥感嘆，造船業者要的是細水長流，而不是急流勇退，但軍方或是海巡署要造船時，往往一下單就來幾十艘，「不是撐死就是餓死」！

韓碧祥進一步指出，政府標案造成產業困擾，例如一艘快速艇保固5年，保固包括換機油、上架小修、大修等等，但政府標案稽核條件是現在只給5艘，做完了才能標後續的20幾艘，「這種稽核條件只有台灣有」，但不做又會餓死，所以，台灣造船業物美價廉，但即使比人家賣力、努力、用功，還是做不起來，「就是政府政策沒有好好保護產業」。

韓碧祥再舉例說明造船困境，船不是一天就能造起來，而且科技日新月益，一艘船造起來後，需要後續檢討和改進，讓船更好、價錢才會變便宜。但台灣的特殊現象是東西一出來就要綁約，甚至用一個機械綁死一個造船廠，變成一個大造船廠被一個小公司給綁死。

韓碧祥不願意看見造船業被毀掉，希望透過TW-DIDA慢慢和政府溝通，不合理的案不標，要合理的利潤才做，否則政府一直叫業者加薪，「我們都活不了怎麼加薪水？」他說，希望政府拿出長期計畫，不要「想到哪做到哪」，造船業走在航空產業後面，就是因為所開條件不合，也讓造船業者不敢標，不然一進去就死掉，希望大家了解「台灣產業的不平等條約比馬關絛約還嚴重」。