國防預算多少才夠？ 陳永康：單看GDP並不客觀...

2018-05-10 15:50

〔記者涂鉅旻、呂伊萱／高雄報導〕總統蔡英文政府上任前，民進黨智庫曾呼籲我國國防預算應增至GDP3％以上，不過，蔡政府上任至今2年，仍無法達到此「高標」，僅能維持每年微幅成長。對此，前國防部副部長陳永康今日在「台美國防工業論壇」午宴發表演說時表示，單獨看GDP並不客觀，應是參考值而非絕對值，應納入外在威脅及兵力規劃等長遠考量。

「台美國防工業論壇」昨在高雄登場，美台商會會長韓儒伯昨演說時表示，台灣國防支出仍顯不足，美國總統川普政府也很明確地表達，希望美國的盟友更為自身國防負責，並增加預算，而台灣國防預算以持平很久，至少應微幅增加，跟上通膨速度。不過，前國防部副部長陳永康認為，國防預算須視我國外在威脅、兵力結構而定，也須和產業結合，擘畫長期計畫而定。

陳永康表示，過去有很多朋友提及我國國防預算是否足夠，多用GDP數值作依據，但單獨以GDP佔比來看國防預算並不客觀，還要看國家經濟成長的情形。因此，陳永康特別將台灣周遭鄰國外匯存底、兵力總數等納入比較，並指出，我國現今國防預算約107億美元，佔GDP1.87％左右，如要再增長1%，可能還需增加一千多億元台幣，恐是難達到的目標。

陳永康也指出，新加坡雖周遭無敵國，但身處東南亞關鍵位置，因此國防預算額度和我國相當，但兵力遠比我國還低。而南韓雖有60多萬名官兵，但是採徵兵制，且還有美韓協防相關條約支應，條件皆優於我國。因此，國防預算應從外在威脅、兵力結構去推估外，還需持續推動有利國防發展、產業結合的國防政策，推動長期計畫。

不過，美台商會會長韓儒伯演說時則說，台灣國防支出仍顯不足，美國總統川普政府也很明確地表達，希望美國的盟友更為自身國防負責，並增加預算，而台灣國防預算以持平很久，至少應微幅增加，跟上通膨速度。