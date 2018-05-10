台灣民政府中央會館被搜索 一度傳支持者要抗議

外傳支持台灣民政府的民眾要抗議，讓警方高度戒備。（記者周敏鴻攝）

2018-05-10 14:33

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園地檢署與桃園市調查處人員今天前往桃園市龜山區台灣民政府中央會館搜索，針對台灣民政府成員涉嫌詐欺、洗錢等罪嫌展開調查。一度外傳支持台灣民政府的民眾可能前往中央會館向檢調抗議，讓警方高度戒備，但無論是黑熊部隊、支持民眾都沒出現，檢調的偵辦工作未受影響。

檢調人員今天上午8點左右，前往位於龜山區員林坑路的台灣民政府中央會館搜索，查扣內部資料，並一一裝箱帶回調查。

調查過程中，台灣民政府中央會館的大門深鎖，讓前來準備施作盆栽造景的廠商，不得其門而入，還有許多路人看到中央會館前有多輛警車，好奇直問：「發生了什麼事？」

警方一度接獲情資，指支持台灣民政府的民眾要前往中央會館，聲援台灣民政府並抗議檢調行動，警方也為此高度戒備，就怕真會發生任何衝突意外。

檢調搜索台灣民政府中央會館。（記者周敏鴻攝）

檢調搜索台灣民政府中央會館，並帶來紙箱裝資料等證物。（記者周敏鴻攝）

檢調搜索台灣民政府中央會館，並帶來紙箱裝資料等證物。（記者周敏鴻攝）

警方協助檢調人員將一箱箱證物帶回調查。（記者周敏鴻攝）