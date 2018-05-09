基隆議員促補助私幼 林右昌：資源有限

2018-05-09 19:58

〔記者林欣漢／基隆報導〕少子化威脅，今天基隆市議會總質詢，議員鄭林清良指出，為減輕家長育兒負擔，包括台北市、新北市都已開始推動補助私立幼兒園政策，建議基隆市也要跟上腳步，對此，市長林右昌說，政府與教育的資源有限，基隆更比不上雙北，會考量在財政上有餘力時納入整體評估。

鄭林清良說，除了雙北，包括彰化、花蓮、新竹等非六都縣市都陸續跟進，連曾經瀕臨破產的苗栗也再準備，她認為，補助不一定要多，但是應該跟上腳步，基於公平考量，對無法就讀公立或非營利幼兒園的家長給予酌量補助，避免因為擔心負擔太重而不敢生兒育女，或是乾脆將戶籍遷至鄰近的雙北，享受較好福利。

市長林右昌說，雙北是直轄市，資源充足，而所謂的「社會福利移民」其實是不正常的狀況，中央應該從整個財政制度來做改善，給非直轄市的縣市更多資源才有辦法推動，基隆市政府會考量在財政上有餘力時納入整體評估。

教育處長陳素芬說，已經向教育部提出建議，透過補助讓私立幼兒園如同非營利幼兒園，教育部也正在研擬相關辦法，只不過補助的額度與想像的落差相當大，教育處同時也積極與私立幼兒園討論與溝通，園方也表達如果酌量補助願意接受與配合，但園方所提補助額度，對市府財政而言恐怕難以負荷，目前還在繼續努力協商中。