「用小動物生命慶祝母親節」 民代惹議改送植物

國民黨團張貼市議員詹江村（第二排右二），發生母親節贈送魚、老鼠事件，詹江村將照片拿下。（記者謝武雄攝）

2018-05-09 15:53

［記者謝武雄／桃園報導］母親節將至，桃園市議員詹江村廣發贈品券，贈送孔雀魚加上趴趴鼠這2種寵物，該行為被PO上網引發網友議論，批評詹江村怎麼可以用小動物的生命換取政治生命；對此，詹江村今天以臉書直播表達歉意，對於波及國民黨名譽受損，也暫將黨團個人照片拿下，至於贈送寵物部分，將改為仙人掌等多肉植物避免糾紛。

詹江村今天在臉書以直播方式向民眾道歉；首先他還三鞠躬道歉，隨後表示，當初會贈送孔雀魚、趴趴鼠，是希望透過飼養小寵物，讓小朋友懂得尊重生命，這是生命教育的一環，未料在網路引起一片撻伐，「原先想說認養前，對父母及小孩們做認養教育就夠了，顯然這樣想法是錯誤的，以後不會再犯同樣的錯誤了，他再一次公開的為這樣愚蠢的行為，向社會大眾，還有小生命們道歉。」

網友一早就在PTT八卦板爆料指出，詹江村為了慶祝母親節和拉票，竟在母親節前推出「贈品券」，只要民眾憑券就能免費領取「孔雀魚」、「趴趴鼠」等寵物，爆料網友憤怒地說，「整個人氣到醒了，怎麼會有政治人物用動物的生命交換自己的政治利益呢？而且還是以母親節的名義；母親孕育我們的生命，所以我們慶祝節日，而議員用小動物的生命慶祝母親節。」

其他網友紛紛留言砲轟「又要一堆無辜生命被養死了」、「這真的很有病」、「為什麼要選舉的人都是這副德性」、「米粉加貢丸湯不就好了、送個活的要衝三小？」、「原來是國民黨的阿達、那有什麼好意外」、「用送的很容易養死跟棄養、很多人搞不懂」。

詹江村強調，他開設的寵物店，每年配合動保處，協助認養流浪犬數量都是最多的，也被市府作為宣導楷模，到店認養民眾還提供價值千元贈品，這些認養績效連動保團體都很肯定還頒發獎牌，對於這次事件，他感到很抱歉，也願意公開道歉，對於造成黨團民眾受損，也決定暫時將黨團照片拿下。