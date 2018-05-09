防八百壯士陳抗被批警力部署過度 葉俊榮：反映陳抗者特性

內政部長葉俊榮。（資料照）

2018-05-09 13:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕反年改團體八百壯士再度上街，警方部署逾千警力，被藍委批部署過當，內政部長葉俊榮表示，立法院周邊的警力配置、拒馬架設，基本上都是反映陳抗者特性；葉俊榮說，陳抗者的抗議方法、編制、策略如果理性，知道自己要表達什麼，而不是流竄、破壞，警力佈署也不用這麼多。

立法院外交及國防委員會今排審軍人年改草案，預計將涉及關鍵條文討論，因應八百壯士可能的抗議強度，立法院周邊道路、總統府周邊，都已架設阻絕器材並實施交通管制。

國民黨立委許毓仁今在司法法制委員會就立法院周邊警力配置質詢內政部長葉俊榮。許毓仁認為，今日的1200名警力配置是否有違反比例原則？葉俊榮回應表示，警力配置當然會遵循比例原則，但主要需要依據當日的陳抗狀況，有無違法暴力。

警政署長陳家欽則說，4月25日四千多位退役軍人到立法院抗議，警方才出動一千多位，因此「不能用警力跟陳抗人數比較」。

不過許毓仁再度質疑，警政署架拒馬蛇籠的範圍如何界定？可以理解立法院周邊需架拒馬，但台北車站、台大醫院也充滿拒馬，「連老人要運動都沒辦法走正常的路」；葉俊榮強調，各種人力配置、硬體架設都是因應陳抗者特性；陳家欽強力回擊，強調民眾受擾「應該譴責陳抗者」，警政署對市民造成的不便感到抱歉，但委員應尊重警政署的警力佈署判斷。