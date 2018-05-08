救國團out！宜縣府收回礁溪龍潭游泳池產權 四季泳會支持

2018-05-08 16:14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣代理縣長陳金德今天（8日）在縣務會議裁示，要將礁溪鄉龍潭游泳池收回由宜蘭縣立體育場維管，不過，體育場說，仍會讓中國青年救國團與四季游泳會的合約走完，四季泳會將持續維管，未來除了要與泳會洽談續新約，也會研議提升泳池硬體的相關方案；四季泳會則支持縣府做法。

礁溪龍潭游泳池於1966年建成，原由救國團全責管理，不過，1982年因長年荒廢，被擬定廢棄，透過縣府、宜蘭市公所及四季游泳會的補助與捐款，於1983年才改建為現今的樣貌。

社團法人中國青年救國團與四季游泳會於2016年6月30日簽訂合約，由四季游泳會維管龍潭游泳池，合約期為2年，每年四季泳會須繳納9萬元青年扶助金給救國團，下個月30日，合約就要到期。

現階段龍潭游泳池採會員制，對外開放時間僅於每年7、8月，早上從6點開放至12點，下午從1點開放至4點，全票70元，學生票40元，非開放時間，只有會員可以進入，會員可游泳時間為每天的早上5點至10點，入會費為1200元，每年須繳5000元會費，現有會員約300人，每週五因清洗泳池，會員、非會員都不開放。

宜蘭縣代理縣長陳金德將收回龍潭游泳池的土地與產權，四季游泳會顧問江基良說，泳池土地本來就屬於宜蘭縣，當初不知道什麼原因而給了救國團，只要不影響會員的權益，支持縣府的做法。

宜蘭縣政府教育處說，泳池產權轉移後，仍會讓四季游泳會與救國團的合約走完，未來也會持續跟泳會接洽新的合約內容，縣府也會規劃方案，加強泳池的硬體設施，提升服務品質。