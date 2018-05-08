未獲邀WHA 外交部：台灣民選政府才能代表台灣人民

外交部發布聲明，對於我未受邀出席WHA表示遺憾，並強調「只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民」，並為台灣2300萬人民的健康醫療負責。（資料照）

2018-05-08 09:18

〔記者呂伊萱／台北報導〕第71屆世衛大會（WHA）報名時間到7日為止，外交部於日內瓦當地時間7日結束後，確定我在報名截止之際仍未獲邀。外交部今早發布聲明，對世衛組織（WHO）此舉表示遺憾，並強調「只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民」，並為台灣2300萬人民的健康醫療負責。

感謝友邦、各國及國際醫衛團體支持

外交部今天上午發布新聞稿，對WHO未邀我出席第71屆WHA表示遺憾。外交部表示，誠摯感謝友邦、美國等理念相近國家、國內外各界重要人士及國際醫衛團體，以各種具體行動表達支持台灣參與WHA，呼籲WHO邀我與會。

外交部說，邀請我國參與，不僅符合WHO憲章宗旨及普世人權價值，也可使台灣與WHO及世界各國，齊心推動「全民健康覆蓋」（Universal Health Coverage），共同達成提升全人類健康水準的核心目標。

外交部重申，健康是基本人權，也是普世價值，不因種族、宗教、政治、信仰、經濟或社會情境而有所分別。此一普世健康人權價值明載於WHO憲章，並構成邀我參與WHA，以及我平等參與世衛組織各項會議、活動及機制的基礎。

外交部呼籲、敦促WHO正視台灣長期以來與世衛組織會員國建立的醫衛夥伴關係，對全球公共衛生安全與健康人權做出的具體貢獻，以及台灣為全球防疫體系重要的一環。

外交部強調，「只有在台灣的民選政府才能代表台灣人民」，並為台灣2300萬人民的健康醫療負責。中華民國政府鄭重呼籲WHO及相關各方，基於維護全球健康人權及防疫無缺口，以包容性的態度，接納台灣參與本屆WHA及WHO各項會議、機制與活動，創造各方皆贏的局面。