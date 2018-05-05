拔樁？ 蘇貞昌啟動「隱藏版」訪老朋友之旅

2018-05-05 20:27

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前行政院長蘇貞昌啟動一系列的「訪老朋友談新希望之旅」，據透露，這系列的公開訪老朋友活動，也有「隱藏版」即將啟動，繼最近一、兩周到傳統藍營地盤與無黨籍的里長見面，在未來幾週，可望會有更多不同背景的人士出面力挺蘇貞昌。

相關人士指出，蘇貞昌的的訪問老朋友之旅，除了拜訪許多政界、非政治圈的老朋友，喚起過去新北市市民對他政績的記憶之外，另外一層面，也有許多老朋友的拜訪是非公開，當年蘇貞昌連任時，就有很多無黨籍或是藍營的鄉鎮市長幫蘇助講。

操盤人士透露，這些年來蘇系子弟兵在新北市紛紛當選市議員、立委，部分也是由於蘇貞昌與這些組織和老朋友的關係。「如果蘇貞昌民調真的輸很多，這些無黨籍甚至是偏藍的里長不會靠過來。」

曾任國民黨籍立委江惠貞後援會長、連任多屆的資深里長李俊中受訪表示，他歷任蘇貞昌、周錫瑋、朱立倫等縣長、市長，非常懷念蘇貞昌過去對里長的信任與魄力，許多資深里長一聽到蘇貞昌要出來，「心絕對都向著他」。

李俊中舉例，蘇貞昌當時為了打出魄力、迅速反應民怨，因此讓基層里長能夠在一定範圍內運用一筆基金，例如在颱風來之前，做好防範措施，避免釀災，不過現在卻變的非常困難，需要事前報備、評估，核准後才能做，讓很多里長無法即時解決民眾的困難，此外，民選的里長有民意壓力，面對官派的區長，常會覺得解決問題太慢、太官僚，因此大家都抱怨連連。

在黨內整合部分，蘇貞昌日前也拜會新北市小英之友會，相關人士坦言，蘇系在新北市經營很久，但跟小英之友會過去確實都沒什麼往來，這次小英之友會主動邀約，互相都有善意和信任基礎。