當年移山蓋雙和醫院 蘇貞昌嘆：現在的市府「移機車難」

蘇貞昌（中）與前衛生局長李龍騰（右）談興建雙和醫院的甘苦。（記者翁聿煌攝）

2018-05-04 16:59

〔記者翁聿煌／新北報導〕民進黨徵召新北市長參選人蘇貞昌今天（4日）走訪中和區錦和里訪老友，暢談回憶當年整治中和地區水患，以及台北縣政府「愚山移山」爭取興建雙和醫院的甘苦，至今受到民眾感念。但在地人士也提到，雙和醫院啟用後，每天人滿為患，連帶也造成鄰近機車停放問題叢生，蘇貞昌感嘆，「移山容易，但看起來現在市政府移機車更困難」！

蘇貞昌說，雙和醫院從1982年就開始籌備，但是一拖18年，到1999年還無法開工，主要是因為興建預定用地上有一座40公尺高的饅頭山，受山坡地法令限制無法動工，中央經建會一度想取消興建計畫，當時中和市長呂芳煙和蘇貞昌全力爭取，承諾要以「移山」方式興建，獲中央同意。

蘇貞昌說，在縣府努力下，移走46萬噸土方，以10噸大卡車歷經4萬6000輛車次才清運完畢，這些土石還用來填出鶯歌大漢溪畔高灘地，一舉兩得。

蘇貞昌說，他要用「過去的政績，當未來的保證」，現在市府無法解決機車停放問題，他連山都能移，更何況機車停放問題，同時還會加快雙和醫院二期、三期進度，滿足在地民眾對醫療資源的需求。