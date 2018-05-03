黨產會：婦聯會是KMT附隨組織 靠黨徵收無法源依據勞軍捐

2018-05-03 11:46

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月祭出行政處分，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，婦聯會不服提行政訴訟，全案將於今日下午開庭；黨產會處分書主張，婦聯會的人事、財務、業務，皆曾受國民黨實質控制，婦聯會與婦工會在國民黨政策領導下，分工執行「該黨婦女工作業務」，因蔣宋美齡具黨職身分，國民黨對婦聯會能收取無法源依據的勞軍捐，具有不可或缺的關鍵地位。

黨產會處分書提及，國民黨婦委會早在1950年7月22日國民黨第六屆中常會臨時會議通過「本黨改造案」以前，便將「籌組中華婦女反共抗俄聯合會」列為該黨婦女運動工作。

此外，婦聯會主要決策幹部多為國民黨婦指會或婦工會的重要幹部，組成人員亦高度重疊，只有夫婿為國民黨籍地方自治團體首長或議長者，有資格擔任婦聯會分會幹部。

處分書引述史料載明，草擬婦聯會章程草案的鄭玉麗女士曾提及，「由於蔣夫人身兼中華婦聯總會主委，及中央婦工會指導長兩職，所以這兩組織等於是老夫人的雙臂」；另依據婦聯會章程規定，蔣宋美齡直接完全掌握婦聯會人事權，身兼國民黨婦女運動工作的領袖。

處分書強調，國民黨曾透過執政優勢地位，協助婦聯會取得勞軍捐等經費，國家補助經費亦由國民黨轉發給婦聯會，「故國民黨曾實質控制婦聯會之財務」，且勞軍捐非屬一般捐獻，欠缺法源依據，國民黨對於婦聯會能取得勞軍捐，有不可或缺的關鍵地位。

黨產會指出，國民黨中委會第五組及地方黨部皆曾派員策動勞軍捐，可見國民黨利用政黨權力、優勢地位，使婦聯會得以獲取勞軍捐的經費；另外，國防部情報局的補助經費，曾由國民黨受領後轉發予婦聯會，可見兩者具有財務上密切關係。

處分書提及，婦聯會自黨國一體時期成立迄今的現有財產，價值高達385億餘元，且該期間內從未曾以相當對價轉讓，而脫離政黨的實質控制，以致於國家民主轉型後，應歸還於國家政府的鉅額公產，而落入私人所掌控，更欠缺公開透明的監督機制，婦聯會也無法證明，鉅額財產是付出相當對價所取得。

黨產會表示，婦聯會曾受國民黨實質控制其人事、財務及業務經營，且非以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制，依據黨產條例規定，黨產會據此認定婦聯會為國民黨的附隨組織。