昔簽一中承諾書今高喊「大學自治」 網友狂酸挺管校長

2018-05-03 11:35

〔即時新聞／綜合報導〕教育部日前確定不聘任財金系教授管中閔為台大校長，管中閔卻不願妥協，狂拿「大學自治」當神主牌，也有某些挺管的大學校長高喊「大學自治」。對此，「不禮貌鄉民團」臉書粉專批評，去年不少大學校長為招生簽署「一中承諾書」，現在卻高喊「大學自治」，此舉真讓人啼笑皆非。

「不禮貌鄉民團」表示，去年有一件轟動全台灣的新聞，台灣有多所大學為了招攬中國學生，跟中國簽下了「一中承諾書」，一堆大學搶著向中國低頭，保證授課內容「絕不涉及台獨」、「絕不涉及一中一台」與「絕不搞分裂」，當時新聞爆出來包含清大在內的國立大學都被罵到翻過去，未經教育部同意就擅自簽了承諾書，而且還行之有年了。

「不禮貌鄉民團」指出，這件事件爆開後被台灣民眾罵翻，痛批這些大學為了招生不惜自我矮化，當時一堆大學校長只敢摸摸鼻子不講話、低調等風頭過去；但奇怪的是，這些大學被中國人吃豆腐、被要求限制授課內容都乖乖照做不敢有意見，但現在教育部要求台大不得聘用有兼職爭議的人當校長，這些校長們卻忽然都爆氣，「站出來自詡為高風亮節、傲骨不能屈，搶著捍衛大學自治、高喊捍衛學術自由！」

「不禮貌鄉民團」狠酸，原來所謂的高風亮節還要看對象，真是「了不起！負責！」其他網友也留言，「自以為大學自治，反對政治力介入，實際上都沒有反對過國民黨的政治介入」、「可悲啊！那隻紅色的賤手都能伸進大學校園了！ 談何自治....」、「何止這些校長，一堆老師也是這樣呢~都不先去討論先違法，就一直批判教育部作法。」、「婊子立牌坊，如同K黨說自己最清廉」。