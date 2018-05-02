多明尼加與我斷交 藍營：中國不滿拒認「九二共識」和台獨言論

2018-05-02 11:42

〔記者施曉光／台北報導〕多明尼加與我斷交，前立委、國民黨智庫外交及國防組召集人林郁方今日召開記者會指出，遠因是蔡政府不承認「九二共識」，近因則是行政院長賴清德不斷大談台獨，蔡英文總統還稱賴揆很誠實，被中國認為兩人在唱雙簧，因此讓台灣再丟一個邦交國。

前外交部長歐鴻鍊也指出，一切問題在兩岸政策，這次多明尼加斷交再度驗證「兩岸政策高於外交政策」，蔡英文所謂堅持以對等、尊嚴、民主與對岸互動，「那蔡英文死抱美國大腿，有對等尊嚴嗎？」

歐鴻鍊指出，中國外交部長王毅日前提及9月有「非洲論壇」，這次蔡英文訪問非洲友邦史瓦濟蘭，沒到布吉納法索，因此下一個斷交國可能會在非洲，另外教廷，當急迫性超越宗教問題，就會與教廷建交。

他並質疑，蔡政府的兩岸與外交政策是建築在「兩個相信」的基礎上，一個是相信對岸不會動武，另一個是相信如果對岸動武，美國一定會來救台灣，但這些都是一廂情願的想法。

歐鴻鍊並質疑蔡政府宣稱，不會與中國玩金錢外交的遊戲，「這是陽光下的最大謊言」，難道台灣援助邦交國的不是錢？「譴責人家被利誘也很可笑，自打嘴巴」，難道現有邦交國是接受台灣利誘？各國建交都是基於利益交換的務實作法。

前駐海地大使楊承達也認為，蔡政府爭執誰搞金錢外交並沒有意義，各國為自身利益天經地義，沒有必要以道德性批判其他國家，而且海地總統傳最近即將來台訪問，肯定會對台灣有一些要求，「金額肯定也是天文數字」，可能會要求提供高額貸款，他懷疑蔡政府推動的新南向千億台幣貸款額度，有可能會被移轉到這邊來，但他擔心未來會變成全民的負債，他個人並不贊成提供大量貸款友邦，因為會有透明度的問題。

他說，政府應該好好跟中國談，如何把台灣的國際空間做一個處理，蔡政府爭執中國破壞兩岸現狀，其實沒有意義。

林郁方表示，國民黨心裡面沒有一點點因為多明尼加斷交而高興，只是擔心以後再執政，邦交國已經都被民進黨政府斷光了。

他強調，中華民國丟掉邦交國，只有台獨人士會高興，因為他們認為這些國家是與中華民國斷交，而非與台灣斷交，成立台灣共和國後就可以恢復邦交，這樣的思考實在「想得太美了」，因此台獨與中國是同路人，都要消滅中華民國。

對於外交部長吳釗燮宣稱與教廷邦交關係沒有問題，林郁方說，吳釗燮每次說沒問題，都會讓他非常擔心，「因為這個人就像烏鴉嘴」「外行人當外交部長」。