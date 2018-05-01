國防智庫國防院成立 總統表達3期許...

蔡英文總統表示，無論中國軍機、軍艦繞行，還是外交打壓，對兩岸關係都是不友善、破壞性做法，讓台灣人民失望，徒增兩岸關係變數。（記者劉信德攝）

2018-05-01 11:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕總統蔡英文今上午出席國防安全研究院揭牌儀式，蔡英文表示，外面的壓力再大，我們都不會屈服，台灣會繼續走向世界，我們的決心不變，面對嚴峻挑戰，更顯示我們成立國防智庫必要性，因此，她對國防院表達三個期許，分別為協助政府掌握戰略情勢變化、廣納戰略研究人才，以及成為對外交流、互動及合作平台。

蔡英文表示，她2016年當選總統，台灣人民用選票告訴國際社會的答案，就是尊嚴、自由和民主。外面的壓力再大，我們都不會屈服，台灣會繼續走向世界。我們的決心不變。 面對這麼嚴峻的挑戰，更顯示我們成立國防智庫的必要性。她也要向該院董事長、前國防部長馮世寬，表達她對國防安全研究院的三個期許。

蔡英文表示，第一，國防院要協助政府掌握戰略情勢變化。在變動中的情勢，我們有不變的任務，就是堅守國家安全，維護國家利益。因此，國防安全研究院要提出具體戰略方向。同時定期對區域安全情勢、國防科技情勢提出報告，讓決策者能夠全面掌握戰略環境變化。

蔡英文表示，第二，國防院要廣納戰略研究人才。安全戰略研究所裡面，我們的安全戰略研究已經是一門跨領域的學問，因此，未來國防安全研究院，一定要敞開大門，延攬各界跨領域的人才、不分軍文的戰略及軍事研究人才。用集體的智慧、扎實的研究，為國家發展奠定穩固的基礎。

蔡英文接著表示， 第三，國防院要成為對外交流、互動、合作的平台。台灣的國際環境越困難，我們就越要走出去。而學術交流，可以是我們拓展對外溝通的另外一個管道。我們要加強跟區域內各國的對話，建立常態性互動的管道，增進彼此的戰略互信，也開創更多合作的可能性。

而多個外國智庫，也透過影片、信函向我國表達祝賀。馮世寬表示，國防院成立主旨，是提供政府國防參考與建議，和國際智庫交流「二軌」對話，培養國內戰略、研究國際的學者，而亞洲已成安全議題重點，並以台海為重，在日趨複雜的情勢之下，現在成立研究院得到外國人士的讚揚，盼國防院可成為國際交流和對話機制。

國防院執行長林正義表示，國防院會提出三份綜合評估報告，一份為國內、一份針對中國，一份針對國際局勢進行評估和分析，也會針對一些臨時議題進行研究。