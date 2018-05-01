多明尼加與我斷交 蔡總統批中國：破壞兩岸關係現狀

蔡英文總統表示，無論中國軍機、軍艦繞行，還是外交打壓，對兩岸關係都是不友善、破壞性做法，讓台灣人民失望，徒增兩岸關係變數。（記者劉信德攝）

2018-05-01 10:54

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國友邦多明尼加與中國建交，並宣布和我國斷交，使我邦交國剩19個，對此，總統蔡英文今上午出席國防安全研究院揭牌典禮並演說時嚴詞表示，她藉此機會向國人表達嚴正立場，無論中國軍機、軍艦繞行，還是外交打壓，對兩岸關係都是不友善、破壞性做法，讓台灣人民失望，徒增兩岸關係變數。

蔡英文表示，今日上午發生一件外交斷交事件，對大家來講，心情上都有幾分沉重，我國跟多明尼加，正式終止外交關係，這是北京當局對台灣的正式打壓，大家心知肚明，這是大家要團結時刻，朝野務必放下成見。

蔡英文表示，她要藉此機會向國人表達嚴正立場，不論中國軍機、軍艦繞行、外交打壓，對兩岸關係都是不友善、破壞性做法，會讓台灣人民感到失望，並徒增兩岸關係變數，實質破壞兩岸關係現狀。

蔡英文也說，中國不尊重我國民主體制和台海穩定，不是中國要做區域負責大國應有的態度。雖台灣面對嚴峻的外交情勢，但政府不會犧牲主權、人民委曲求全，堅定捍衛國家、守護台灣、保衛民主自由的方式，不容許這些基本價值受威脅。

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