台大校方和管中閔擬提告反撲？教長吳茂昆：不擔心

台大校方和管中閔擬提告反撲？教育部長吳茂昆（右）今天一早接受周玉蒄廣播節目專訪時表示，不擔心、沒問題。（記者林曉雲翻攝直播畫面）

2018-05-01 09:04

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部上週五駁回台大校長遴選決定，不聘財金系教授管中閔為台大校長，全案退回遴委會初審候選人資格階段、重選校長。但台大校方及台大遴委員拒絕重選，並高舉「大學自治」大旗反撲，預計今天中午將召開國際記者會。教育部長吳茂昆今天一早應戰，和行政院發言人徐國勇接續上周玉蒄廣播節目捍衛教育部駁回立場。對於台大校方和管中閔擬提告反撲？吳茂昆表示，不擔心、沒問題。

主持人周玉蒄對著行政院發言人徐國勇直批，前教育部長潘文忠做的一塌糊塗還落跑，竟然還可以成為國策顧問，笑死人了。周玉蒄也直問吳茂昆會不會認為潘文忠扔下台大爛攤子？賴清德邀請擔任教長時，對台大校長案有無指示時間點？總統蔡英文有無指示？吳茂昆表示，昨天因參加活動才第一次和總統蔡英文見面，總統和院長均未曾對台大作過指示。

徐國勇說明，管中閔教授違法兼職台灣大薪酬委員和審計委員，8月就去開會上班，台大9月才簽產學合作合約，管違法兼職在先、台大核准在後，擔任台大校長不適格。

因應立院要求公開，吳茂昆表示，正式公文這二天會發給台大，教育部是依法行事作出駁回決定，教育部也儘快公布跨部會專案會議兩次會議紀錄和成員名單，既然是公開資訊自可上網公布。

對於管中閔兼職違法偷跑，吳茂昆坦言，台大類似案子不少沒錯，這是不合法的，但也有很多案子是非常合法的，先簽完產學合作契約再上任。

而周玉蒄再質問，教育部為什麼不給管中閔當事人說明機會？吳茂昆表示，這是前教育部長潘文忠的決定，和管中閔、蔡明興均無對話，他不認為有瑕疵，教育部審查的對象是台大遴委會的決定，依資料可判定，管先生明知兼職台灣大薪酬委員等二職，開了4次薪酬委員會等會議，卻未揭露，違背學術誠信，因此教育部決定退回遴委會要求重審重選。

台大及管中閔擬提法律行動，要負什麼政治責任？吳茂昆表示，對法律行動不擔心，沒有問題，至於政治責任是假設性問題，他無法回答。周玉蒄質疑為何官方三個代表都不需負責？吳茂昆認為，投票是民主程序，又是無記名投票，所要追究的是遴選過程有無適法疑慮，亦即不會去追究官方代表的責任，要負責的是遴委會。