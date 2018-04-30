林慧如今天辭農業處長 投入斗六市長選戰

林慧如今天辭農業處長，準備投入斗六市長選戰；縣長李進勇送上一盆稻穗以示鼓勵與支持。（記者詹士弘攝）

2018-04-30 15:49

〔記者詹士弘／雲林報導〕縣府農業處長林慧如接受民進黨徵召，將轉換跑道參選斗六市長，今天辭去農業處長一職，農業處今天為她舉辦歡送會；縣長李進勇送上一盆稻穗以示鼓勵、支持與祝福，也希望這麼為農民著想、疼惜農民、隨時服務縣民的林處長，能在不同的職務上繼續為民服務與貢獻。

林慧如今天辭掉農業處長，她表示，既要參選斗六市長，就辭去公職，全心全力投入，要讓斗六市民感受到她的用心與努力，爭取為斗六市民服務的機會；她也會秉持一貫的政治工作價值觀—勤政清廉視民如親，希望能帶領雲林首府─斗六，讓這個城市邁向更具人文與創新的境界。

林慧如表示，已在斗六尋找住處及服務處地點，她對斗六有美好的願景，包括人文、交通、生活、市容等各方面，目前首重要之務是讓斗六市民認識她。她也感謝這一年多來縣府同仁的協助與支持，也讓她學會了手機及line等通訊軟體，打破以往直接與民眾面對面或電話溝通的方式。

李進勇表示，去年年初，林慧如先擔任勞工處長職務，半年後再調任農業處長，在這期間，不論是勞基法一例一休修法業務、農業天然災損爭取等，她無不盡心盡力。

李進勇並指出，林慧如是個行動派政治人物，先前的北農休市風波，立馬從日本的食品展搭機半途折返，立即祭出預冷及耕鋤二支箭，協助農民減少損失；近期的蒜價事件中，也緊急啟動烘乾機補助及烘乾費補助等措施，適當的應變處置，讓農民損失不再擴大。