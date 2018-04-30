拉天然氣管線通過基隆到深澳電廠 林右昌：我反對

基隆市長林右昌今天下午召開臨時記者會，向媒體記者說明，不管從陸路或是海路，輸送天然氣到深澳電廠，將對基隆市區開腸破肚，他相信，不管誰當市長，都不會同意。（記者俞肇福攝）

2018-04-30 15:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長林右昌今天下午1點半召開記者會，被問到是否支持深澳燃煤電廠重建案，他說，深澳電廠在新北，請大家去問新北市長朱立倫。

另，林右昌說，深澳電廠如果改成天然氣，由台電設在協和發電廠外海的天然氣接收站，輸送天然氣到深澳電廠，這條運輸天然氣的管路不管是走海路或陸路，都將對基隆市區開腸破肚，任誰當基隆市長，都不會同意此事。

基隆市議會30日一早討論深澳燃煤電廠重建案，議員紛紛針對此事發言，多數議員擔心深澳電廠重建將釀空污，會造成市民健康受害，反對台電的深澳燃煤電廠重建，議員要求林右昌對此事表達看法。

林右昌從周遭的核二廠、核四廠講到基隆市的協和電廠將改成天然氣，最後講到深澳電廠案時，國民黨議員呂美玲發言表示，議員們是想知道市長的態度，而非聽台電深澳電廠的規劃說明，她還酸林右昌何時變成台電代言人；呂美玲說，請林右昌針對深澳燃煤電廠重建案只要說YES或NO，其他不用多說。林右昌擔心未能充分說明，臨時通知媒體記者到市長室採訪，充分表達意見。

林右昌說，由於核電廠的核廢料至今仍無法解決，所以才不贊成核電，有記者詢問林右昌，如果深澳電廠改天然氣不贊成、核廢料又無法解決，那市長的態度是贊成或支持深澳燃煤電廠重建案；林右昌說，深澳電廠所在地不是在基隆，是在新北，請大家去問新北市長朱立倫。