租金每坪才96元 桃園國民運動中心挨批「賤租救國團」

2018-04-28 22:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國民運動中心將於5月4日試營運，而運動中心早在縣府時代就已經委由中國青年救國團經營，一年的權利金為460萬元，總樓地板面積達4000坪，換算每坪每月租金竟只有96元，不到百元，多名議員認為桃園市政府又被當冤大頭，有賤租之嫌，要求相關單位說清楚講明白；體育局則說一切合法。

體育局副局房瑞文說，當初體育署補助地方政府兩億元興建國民運動中心，為確保未來能正常營運，整個案子採營運─移轉（OT案）方式，地方必須先提可行性評估、先期計畫，就財務、工程技術、法規面提出評估，經體育署審核通過後再招商，選出最適合營運商後，營運商也參與工程規劃、興建，確保完工後可以立刻上線。

房瑞文說，桃園國民運動中心招商案共有7家廠商投標，評審會評比廠商以往實績、所提優惠方案、權利金等綜合項目，選出最優廠商，救國團是評分最高的廠商。

桃園國民運動中心執行長葉益吟說，當初縣府就做好財務規劃，招商規範也明訂各單項的價錢，雖然價錢不能變動，包含游泳、羽球、籃球等都有促銷方案，以游泳為例，單次游泳要100元，購買月票只要1500元，每天只要50元，另早上8到10點為公益時段，提供老人、身障者游泳、健身免費。

議員范綱祥說，桃園國民運動中心由市政府出資4.56億元興建，基地面積約900坪，為地下2層、地上5層建築，營運空間4000坪，而至今桃園國民運動中心財務估算基準都不明不白，連預估年營運總額也付諸闕如，讓人覺得懷疑，縣府在八字還沒有一撇的情況下，為何急著和救國團簽約？

范綱祥也要求體育局要合理評估廠商的履約表現，明訂終止合約的各項情況；此外，如果是因為收費便宜導致租金偏低，也應該要有個計算的基準，相關單位應該要說清楚講明白。

議員黃景熙也認為，既然桃園國民運動中心有賤租狀況，未來，中壢、平鎮等地國民運動中心將陸續啟用，市府應該要先進行調查，杜絕黑箱作業。