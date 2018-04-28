海委會今揭牌 業務移交卻無具體時間表

中央在高雄成立的第一個部會「海洋委員會」今正式揭牌，總統蔡英文、行政院長賴清德、總統府秘書長陳菊，更在陳菊接任秘書長後首度於高雄公開合體，見證歷史一刻，蔡英文指出這代表政府對海洋事務的高度重視，並強調海洋是台灣最重要的出口。（記者張忠義攝）

2018-04-28 19:49

〔記者吳欣恬／台北報導〕行政院海洋委員會今（28）日在高雄市正式揭牌成立，由前成功大學校長黃煌煇擔任首任主任委員。但卻傳出相關單位的業務根本尚未移交至海委會，甚至無具體時間表。

海委會上午在高雄軟體園區鴻海軟體研發大樓揭牌，包括總統蔡英文、行政院院長賴清德以及總統府秘書長陳菊等人均出席。海洋委員會下轄海巡署、海洋保育署及國家海洋研究院。首任海委會主委黃煌煇、海洋保育署長黃向文、國家海洋研究院籌備處主任邱永芳。

海巡署在4月26日函令，指出包括海巡署各項業務、農委會有關野生動物保育法海洋野生動物保育、經濟部有關海洋深層海水資源開發技術及產業輔導推動、整體海砂、海洋非生物資源研究及調查探勘、科技部有關在中華民國專屬經濟海域及大陸礁層法從是海洋科學研究許可辦法、環保署有關海洋汙染防治等權限業務，自4月28日起，相關權限皆由海洋委員會及所屬機關承接辦理。

但官員私下表示，相關部會雖曾開會研商盤點要移撥海委會的業務項目，但沒有談細節，後續也沒有下文，但相關業務理應隨海委會揭牌之日就完成移撥。

據了解，

行政院人事行政總處及海巡署表示，目前海委會及海保署相關人員3分之2缺額都尚未就位，有關業務實質移交，要待海委會正式運作後，再行協調。現階段尚無移交具體時間表。