邀陳菊加入競選團隊？ 蘇貞昌：以總統府秘書長工作為重

2018-04-28 16:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（28日）出席新北市土木技師公會會員大會，被問到是否邀請總統府秘書長陳菊加入競選團隊？蘇貞昌說，陳菊是大家最期待的人選，她一直在幫忙，但是希望陳菊以總統府秘書長的工作為重。

蘇貞昌接受民進黨徵召後，競選團隊逐漸成形，昔日子弟兵也將歸隊，前行政院長游錫堃將擔任競選總部的榮譽主委職，立委吳秉叡出任執行總幹事，民進黨選對會召集人林錫耀為操盤手。

蘇貞昌今天說，有選務經驗的人都知道，大的選舉，團隊也會非常大，選舉就是一面前進、一面整隊。

至於陳菊是否加入競選團隊？蘇貞昌回應，陳菊是大家最期待的人選，以他和陳菊的交情，一定最幫忙，但他告訴陳菊，剛接任總統府秘書長這麼重的工作，一定要以此為重，閒暇之餘再給他的競選團隊加油，做為秘書長，一定要多幫蔡總統的忙。

蘇貞昌說，大家雖然很期待陳菊來，「來也很有用」，但絕對不是奔走、跑腿的工作，以後有什麼大場面，陳菊可以來給大家加油打氣、精神喊話，但仍要以總統府秘書長的工作為重，他跟陳菊都有保持聯繫，陳菊也一直都在幫忙。

蘇貞昌強調，選舉團隊職務與公務機關不一樣，不是要等佈達就位、有身分才能做事，選舉不一樣，任何人只要關心、肯幫忙，都是最好的助選員，他也拜託新北市民，可以從各角度幫忙，讓他能夠扛起沉重的擔子，為新北的更新、更好爭取機會。