邀陳菊加入競選團隊？ 蘇貞昌：以總統府秘書長工作為重

2018-04-28 16:16

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天（28日）出席新北市土木技師公會會員大會，被問到是否邀請總統府秘書長陳菊加入競選團隊？蘇貞昌說，陳菊是大家最期待的人選，她一直在幫忙，但是希望陳菊以總統府秘書長的工作為重。

蘇貞昌接受民進黨徵召後，競選團隊逐漸成形，昔日子弟兵也將歸隊，前行政院長游錫堃將擔任競選總部的榮譽主委職，立委吳秉叡出任執行總幹事，民進黨選對會召集人林錫耀為操盤手。

蘇貞昌今天說，有選務經驗的人都知道，大的選舉，團隊也會非常大，選舉就是一面前進、一面整隊。

至於陳菊是否加入競選團隊？蘇貞昌回應，陳菊是大家最期待的人選，以他和陳菊的交情，一定最幫忙，但他告訴陳菊，剛接任總統府秘書長這麼重的工作，一定要以此為重，閒暇之餘再給他的競選團隊加油，做為秘書長，一定要多幫蔡總統的忙。

蘇貞昌說，大家雖然很期待陳菊來，「來也很有用」，但絕對不是奔走、跑腿的工作，以後有什麼大場面，陳菊可以來給大家加油打氣、精神喊話，但仍要以總統府秘書長的工作為重，他跟陳菊都有保持聯繫，陳菊也一直都在幫忙。

蘇貞昌強調，選舉團隊職務與公務機關不一樣，不是要等佈達就位、有身分才能做事，選舉不一樣，任何人只要關心、肯幫忙，都是最好的助選員，他也拜託新北市民，可以從各角度幫忙，讓他能夠扛起沉重的擔子，為新北的更新、更好爭取機會。

  • 民進黨新北市長參選人蘇貞昌被問到是否邀請總統府秘書長陳菊擔任競選團隊幹部？蘇貞昌表示，陳菊是大家最期待的人選，她一直在幫忙。（記者賴筱桐攝）

    民進黨新北市長參選人蘇貞昌被問到是否邀請總統府秘書長陳菊擔任競選團隊幹部？蘇貞昌表示，陳菊是大家最期待的人選，她一直在幫忙。（記者賴筱桐攝）

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