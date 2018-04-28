願意和管中閔比民調？丁守中：管會來基層選嗎？

2018-04-28 16:08

〔記者郭安家／台北報導〕藍營人士拱管中閔參選台北市長，今下午的國民黨台北市長初選辯論圍繞此話題。前立委孫大千鬆口，可二階段選擇，管「非常有可能可成為優秀市長。」前立委張顯耀說，多人競爭就是好事，大家可協商整合。台北市議員鍾小平主張，國民黨二階段支持無黨的管參選市長，追問「丁丁同志」管若參選「你願意比民調嗎？」

丁守中先回應，相信管「並沒有這個心要選台北市長」，且還有訴願、訴訟，管個性一定會堅持到底、不會認輸人；大家焦慮提最強的人勝選，相信丁守中最強、準備最久。第二次回應此事，丁則說，過去很多亂點鴛鴦譜，經常有被打壓情節；「他（管）會來基層選舉嗎？我抱持懷疑」、「如國民黨產生出來人選，大家覺得不夠強，那大家再來協商嘛！」

鍾小平支持國民黨循民進黨與柯文哲模式二階段民調整合，孫大千則表示，最關鍵要看管中閔有無意願，他願意、樂觀其成，管進入國民黨初選機制，或初選後進行兩階段整合，找到最適合的選台北市長，如選舉為了特別顏色、政黨，國民黨很難站起來，要拋棄顏色、包袱，如對方不是國民黨同志，也可用各種管道整合，嶄新時代要有不同做法。

前立委張顯耀說，管要不要參選，非常尊重管意見，但柯文哲模式跟國民黨不一樣，柯是無黨籍，當時民進黨找不到人，唯一目標不讓國民黨當選、情願讓無黨當選 ，現在國民黨要找到一個人可打贏選戰打贏，讓國民黨有氣勢聲望；多人競爭就是好事，有這麼多人參選，大家可以協商整合，民調只是一個方式。