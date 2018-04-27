龍崎地景要蓋掩埋場 議員爆涉龐大利益1票買8千

2018-04-27 10:50

〔記者蔡文居／台南報導〕台南龍崎牛埔世界級的白堊泥岩自然地景，經濟部計畫蓋廢棄物掩埋場，地方爭議不斷，繼日前有議員驚爆「很多議員拿到錢」之後，無黨籍市議員曾順良今天在市政總質詢也爆料，當初牛埔里長選舉一票竟然買到8000元，該案背後牽扯龐大利益，才沒有民代為他們說話。

曾順良表示，龍崎牛埔的白堊泥岩地景，全世界只有3個國家有這樣的月世界地景，台灣為其中之一。而牛埔當地原本就是一處觀光景點，這麼珍貴的觀光資源，政府竟要在觀光景點設置有毒廢棄物掩埋場。

他痛批說，沒有人會在一個觀光地區，把全國北中南的有毒廢棄物放在觀光景點，這對牛埔里民、台南市民公平嗎？

曾順良說，先前竟然還利用假水保之名，行動工之實，更挖除白堊泥岩山頭，破壞世界級的景觀。現在龍崎牛埔里的居民都是70、80歲的老人，牛埔是他們安身立命的地方，希望市長李孟諺能做自己，捍衛牛埔里民的家園。

曾順良說，該案背後牽扯龐大利益，都沒有民代為他們說話，而且當初里長選舉一票竟然買到8000元，卻選輸連一根香菸也沒送的牛埔里長陳永和。但因背後龐大的利益，沒人願為牛埔里民說話，「我現在這樣說，明天可能會有生命危險。」但人在做，天在看，他要求龍崎掩埋場案應該撤案，以保護世界級自然地景，不要錢被他人賺去，卻讓台南市民受害。

曾順良質詢過程中，代理市長李孟諺並沒有機會說話。不過，他本月11日在議會備詢後，對龍崎一案受訪時表示，市府對於在地方未取得共識前不同意動工的立場，並未改變，希望開發單位能與地方多溝通。