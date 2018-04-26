對嘉義人喊話 侯友宜：不分黨派支持同鄉就對了

2018-04-26 21:16

〔記者葉冠妤／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今晚參加新北市嘉義同鄉會理監事暨分會長聯席會，致詞時講到自己不是政治人物、口才不如人，但認為做事不是鬥嘴就好，實實在在做事比較重要，更強調自己不分黨派，過去當警察抓人就不分黨派、顏色，也向嘉義人喊話，要不分黨派，支持「肯做事的同鄉」。

今晚現場席開8桌，多是嘉義同鄉會幹部，侯友宜一進場眾人就熱烈高呼「嘉義人挺自己人」、「侯市長」、「凍蒜」，侯友宜致詞時也數度直接叫出在場同鄉名字，顯見同鄉深厚情誼。

侯友宜表示，雖然大家都說嘉義人是「綠的」，但他認為嘉義人沒有在分藍綠，只有支持做事情的人。他說，想當年當警察，也沒有因黨派、顏色就不抓不辦，也沒有因為受害者的顏色就不幫忙，他一輩子打拚都是為這塊土地，是抱持這份心情做事。

他說，老師跟他說過「將相本無種，男兒當自強」，他本來就不是出身好的人，所以才要拚，從一個小警察，能夠當到警察局長、警政署長、警大校長，他的爸爸沒有給他什麼，是他一個人帶著小皮箱、睡辦公室，這樣拚起來的，他跟大家都一樣。

侯友宜還說，自己不是政治人物，沒有政治包袱，也沒有政治人那麼會講話，他講英文不行，講國語也不比人流利，只有台語剛剛好而已；看到別人都那麼會講話，人家都問他出來是要跟別人戰什麼？但他認為，做事情不是在「鬥嘴鼓」，實實在在做就好，認真打拚是他本分，有人說他沒有出國念書，沒有國際眼光，但這些都不是問題，台灣人最可貴的就是誠信、樸實、單純、認真做事。

侯說自己沒什麼大夢要去拚過總統府、拚總統，他只想腳步踩穩做好新北市長，不會想什麼大夢，就像他當警察，若沒抓到犯人他就不甘願，因為他如果沒抓到，沒辦法對被害者有所交代，他就只是拚，從來沒想過自己有一天可以做到警政署長。

他強調，自己看人從不分黨派，他知道很多人跟民進黨很好，他都無所謂，這些都是他的朋友，所以不管是什麼黨的，都要跳出來支持同鄉的，希望嘉義人都能挺他。