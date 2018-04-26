反年改遊行變暴行 柯斥：頭殼壞去

「八百壯士」等退伍軍人團體25日上街抗議脫序，造成多名員警受傷，台北市副市長鄧家基26日至立法院現場慰問執勤警員。（記者羅沛德攝）

2018-04-26 14:27

〔記者沈佩瑤／台北報導〕「八百壯士」立院抗議完全脫序，不但傳出打毆打警察、記者，還霸佔台大兒童醫院，台北市長柯文哲昨晚間在臉書發文嚴厲譴責。柯文哲今天下午受訪時重申，嚴正執法，脫序犯法就抓起來。對於陳抗民眾的脫序行為，柯更數度搖頭直呼「頭殼壞去！」

柯文哲下午出席「台北市TOD整體發展戰略系列論壇」後接受媒體聯訪，針對反年改團體昨天的遊行演變成暴行，柯表示，陳情抗議是人民的權利，但這權利沒有包括打人，特別是怎麼會去打警察跟記者，還去騷擾兒童醫院，「這實在，頭殼壞去」。柯強調，該怎麼辦就怎麼辦，北市府已經預計把五十七個人移送法辦，柯也再次聲明，「 嚴正執法，脫序犯法就抓起來。」

對於台北市議會民進黨團昨晚間發出發聲明，認為應該取消路權？柯說，今天內部會討論下一步該怎麼處理，不要一下子就說怎樣，就今天再看看該怎麼辦。

稍早台北市副市長鄧家基奉派前往慰問受傷員警，柯文哲對此表示，慰問受傷員警是長官應盡的義務，另外就是馬上針對昨天有缺哪些裝備，要緊急調度，立刻處理，因此請鄧家基到市警局，把昨天需要即時反映的問題，再處理一遍。

去年反年改團體赴世大運開幕式鬧場，柯當時在臉書怒斥「王八蛋」，現場媒體問柯，會不會覺得反年改昨天的表現也很王八蛋？柯文哲意味深長的「嘖」了一聲，沒有回應。至於會不會建議台大醫院應考慮加強保護？柯僅說，人家說戰爭都不攻擊醫院，頭殼壞去。