美參議員提法案 呼籲對台灣軍售常態化

蔡總統接見美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納。（圖為總統府提供）

2018-04-26 09:40

〔駐美特派員曹郁芬／華府25日報導〕在中國解放軍頻頻對台灣秀肌肉之際，美國參議員賈德納與盧比歐24日共同提出一項「亞洲再保證倡議法案」，授權連續5年，每年撥款15億美元加強美國在印太地區的部署；同時也支持對台灣軍售常態化，以及增進華府與台灣之間的外交及國防接觸。

這項法案是由美國國會參議院外交委員會亞太及國際網絡安全政策小組委員會的賈德納、盧比歐、卡登與馬基等四位成員共同提出。目的在呈現一個政策框架來展現美國對於維護一個自由且開放的印太地區，還有一個以法規為基礎的國際秩序的承諾。

法案全面地從國家安全與經濟政策來推展美國的利益與目標；並且要在印太地區推廣美國的民主、人權與法治價值；最後，法案是向印太地區的盟邦提供再保證，對敵手給予嚇阻。

在國家安全方面，法案要對美國的盟邦如日、韓和澳洲提出再保證，並與東南亞國家建構安全夥伴關係；透過最大施壓和交往，設立一個能和平解除北韓核武的政策目標；美應強化與印度與外交、經濟與安全關係；美要在印太地區執行航行與飛越自由；推展與盟邦的網路安全合作；設定美國政策以有效進行軍控和防止核武擴散。

在經濟交往部分，法案主張推展與印太地區的經濟合作是美國經濟成長與企業成功不可或缺的元素；法案授權美國與印太國家展開雙邊與多邊的貿易協商；推擴美國在印太地區的商業能見度；授權美國政府對竊取美國智財權的國家進行懲罰；要求美國提出新政策以輸出能源。

最後在推展美國價值部分，法案授權連續5年，每年撥款1億5千萬用以支持民主、法治與公民社會，包括每年1千萬用於支持北韓的資訊自由；要求美國政府對人口販運做額外的努力；授權美國對違反人權者進行制裁。

賈德納去年7月18日在華府智庫演說時就提出「亞洲再保證倡儀法案」的構想，他說，當美國領導角色式微，甚至被視為式微，會鼓勵區域內的壞分子壯大，限縮了區域內國家做出符合美國價值與利益的選擇空間。

他要提出這個法案不是因為歐巴馬的亞洲再平衡政策的缺失，而是因為川普在競選時的交易式外交政策，對於日韓盟邦的批評，還有上任後撤出跨太平洋夥伴協定（TPP）的作為。