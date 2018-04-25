年底大選 民進黨新竹縣首波提名出爐

2018-04-25 18:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣黨部今天正式公布年底大選，第四類及第五類公職參選人第一波提名人選；其中，新豐鄉長兩名登記人選，經過協商確定提名林祺鐵，何寬森則表示將脫黨參選到底。

民進黨新竹縣黨部表示，議員部分，竹北選區提名張珈源及王誠緯，2人目前都是徐國勇邱泰源聯合服務團隊助理；新豐選區提名現任議員吳傳地；新埔選區則是提名現任民進黨新埔黨部主任羅聰賢。

鄉鎮市長部分，新豐鄉有林祺鐵和何寬森完成登記；其中，林祺鐵曾任鳳坑村長及3任鄉代 ，何寬森則是5任瑞興村長。黨部表示，在協商過程，因何寬森對初選制度有不同看法，決定脫黨參選，黨部提名林祺鐵。

鄉鎮市民代表部分，竹北第一選區提名蔡蕥鍹，竹北第二選區提名柯文榮，新豐第四選區提名葉高潔及徐欽鴻，峨眉第一選區提名現任代表黎侑昌。

已登記議員者，竹東有現任代表會副主席鄭朝日、縣府顧問楊昌德，以及竹北邱盈滋等3人，因遲繳黨費，資格不符，有可能列在下一波提名。另據了解，鄉鎮市長部分，竹北、竹東、關西、峨眉，以及議員湖口選區，都有機會提名人選。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地表示，未來尚有第二波及第三波的提名，黨部將會陸續徵召提名，民進黨也會竭盡所能，接住青年人才參與改革、改變政治的期待，不會輕易放棄任何一個人才與機會。