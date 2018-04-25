年底大選 民進黨新竹縣首波提名出爐

2018-04-25 18:42

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣黨部今天正式公布年底大選，第四類及第五類公職參選人第一波提名人選；其中，新豐鄉長兩名登記人選，經過協商確定提名林祺鐵，何寬森則表示將脫黨參選到底。

民進黨新竹縣黨部表示，議員部分，竹北選區提名張珈源及王誠緯，2人目前都是徐國勇邱泰源聯合服務團隊助理；新豐選區提名現任議員吳傳地；新埔選區則是提名現任民進黨新埔黨部主任羅聰賢。

鄉鎮市長部分，新豐鄉有林祺鐵和何寬森完成登記；其中，林祺鐵曾任鳳坑村長及3任鄉代 ，何寬森則是5任瑞興村長。黨部表示，在協商過程，因何寬森對初選制度有不同看法，決定脫黨參選，黨部提名林祺鐵。

鄉鎮市民代表部分，竹北第一選區提名蔡蕥鍹，竹北第二選區提名柯文榮，新豐第四選區提名葉高潔及徐欽鴻，峨眉第一選區提名現任代表黎侑昌。

已登記議員者，竹東有現任代表會副主席鄭朝日、縣府顧問楊昌德，以及竹北邱盈滋等3人，因遲繳黨費，資格不符，有可能列在下一波提名。另據了解，鄉鎮市長部分，竹北、竹東、關西、峨眉，以及議員湖口選區，都有機會提名人選。

民進黨新竹縣黨部主委吳傳地表示，未來尚有第二波及第三波的提名，黨部將會陸續徵召提名，民進黨也會竭盡所能，接住青年人才參與改革、改變政治的期待，不會輕易放棄任何一個人才與機會。

  • 民進黨新竹縣黨部今天公佈第四類及第五類公職參選人第一波提名人選，議員竹北選區提名張珈源（左）及王誠緯（右），邱盈滋（中）資格不符，有機會列在下一波提名。（記者廖雪茹攝）

    民進黨新竹縣黨部今天公佈第四類及第五類公職參選人第一波提名人選，議員竹北選區提名張珈源（左）及王誠緯（右），邱盈滋（中）資格不符，有機會列在下一波提名。（記者廖雪茹攝）

  • 民進黨新竹縣黨部公布第四類及第五類公職參選人第一波提名人選；其中，新豐鄉長兩名登記人選，經過協商確定提名林祺鐵（如圖），何寬森決定脫黨參選。（擷取自臉書）

    民進黨新竹縣黨部公布第四類及第五類公職參選人第一波提名人選；其中，新豐鄉長兩名登記人選，經過協商確定提名林祺鐵（如圖），何寬森決定脫黨參選。（擷取自臉書）

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