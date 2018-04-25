釋善意？周刊爆：柯P「拖字訣」智取小英

傳柯文哲打算將「雙城論壇」延至選後的12月再辦，以免刺激民進黨。（資料照）

2018-04-25 08:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長選戰是否禮讓柯文哲，引起各界關注，《周刊王》報導指出，雖然柯文哲有意停辦「雙城論壇」，對民進黨釋出善意，但事實上卻是打算將「雙城論壇」延至選後的12月再辦，以免刺激民進黨，用「拖字訣」智取總統蔡英文及民進黨。

報導引述知情人士指出，柯文哲對連任胸有成竹，關鍵一招就是把「雙城論壇」延到年底舉辦。另外有親近柯的人事指出，柯很清楚「小英需要柯，比柯需要民進黨更多」，因為蔡英文需用柯文哲壓制國民黨、牽制進黨派系，強化她「共主」地位。

該人士也透露，柯透過大數據分析，若與國民黨參選人1對1，連任不成問題；若民進黨有推人，他拿到4成選票照樣可以連任。不過，柯文哲不打算和民進黨翻臉。

另有知情人士說，日前反柯遊行雖看似浩大，但柯文哲對民進黨高層的態度相當清楚。日前洪耀福請辭民進黨選對會召集人，退居第二線則被解讀是打算禮讓柯。

針對雙城論壇傳出延辦，台北市政府發言人劉奕霆說，2018年雙城論壇，至今尚無時間表，須等到雙方代表有機會再洽談。另外柯文哲認為每個人本有表達意見的自由跟權利，對反柯遊行沒特別意見；至於選舉，會盡全力爭取最多人支持。