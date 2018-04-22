柯黑遊行綠議員出席率84％ 只剩這4人未現身...

台北市長參選人姚文智舉辦「422機蛋大遊行」，被外界稱為「柯黑大遊行」，多位議員出席亮相，站上舞台高喊口號。（記者方賓照攝）

2018-04-22 19:25

〔記者郭安家／台北報導〕民進黨在台北市長選戰到底會不會自提市長參選人？民進黨將與26位黨籍市議員（扣除童仲彥）座談、假投票調查，今天「柯黑」遊行的議員出席率也格外受矚目；本報統計22位議員到場、出席率高達8成4；記者向主辦單位查證，議員高嘉瑜、王威中、林世宗及初選落敗無法連任的黃向羣未到場。此外，全程參與遊行的立委有吳思瑤、羅致政、陳瑩等，主辦單位指另還有6位立委到場。

對此，高嘉瑜先前在臉書就回應指稱，外界質疑她不參加遊行代表「不愛台灣」、「不是民進黨」、「是紅色柯P同路人」，她非常不能認同，簡直是用這場遊行來分化民進黨，民進黨支持者的聲音不是只有一種，相信黨中央都聽到了，黨主席蔡英文說不必急於一時，相信黨中央會做出最有智慧的決定，她支持民進黨依制度推出的最後人選。

王威中也於臉書坦言服務處電話被打爆，他強調：「我不是柯粉，也不是柯黑。民眾可以當柯粉或柯黑，但議員不能，議員要秉持的是是非。我對於柯市長的監督力道從未放軟過，例如我多次公開反對續辦對市民沒有實益的兩岸論壇。」王威中說，自己是民進黨員，支持民進黨的制度和機制，「不用逼我表態，我光明磊落，民進黨加油。」