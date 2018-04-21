網傳500元找遊行走路工 姚文智：大家快去領、不給告詐欺

2018-04-21 12:25

〔記者蕭婷方／台北報導〕有意參選北市長的立委姚文智明發起「四二二機蛋大遊行」，號召群眾站出來表達對柯文哲近年市政成績的不滿；但，活動前夕卻有網友在ptt上爆料，有人在line群組上徵詢走路工，遊行當天著綠色服飾或配件參與遊行，半天即可領500元。對此，姚文智今早受訪時反諷，歡迎大家都去參加，並向該名發line群組者索取500元走路工，如果不給就去告詐欺。

姚文智今早至音樂餐廳與樂團為遊行練唱活動組曲，現場並公布遊行主題綠Ｔ「Taiwan Taipei」。姚文智受訪時直言，貼文不僅沒有遊行名稱、或聯絡資訊，只寫了要從某處公園遊行至國父紀念館，就只是造謠生事而已。

姚說自己沒花錢請人參加，對方只是在網路上造謠生事，還歡迎大家參加群組，看看誰在發錢、請大家去跟他領五百，若對方未給就告他詐欺。

至於有部分人在網路上訕笑指遊行可能會「萬人響應、無人到場」、連市長柯文哲也「冷處理」。姚文智說，聽起來柯P與柯粉裡應外合，網路這這樣欺負人，許多人長期遭「網路義勇軍」霸凌，他就號召大家上馬路，「上馬路給他們瞧瞧」。

對於該募集走路工的群組，台北市長柯文哲上午受訪僅說，「現在工資很貴，五百元也不容易」，但細節並不清楚，就不評論。